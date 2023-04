Play Off di Lega Pro: la formula e le date degli incontri

Prenderà ufficialmente il via il 30 Aprile la lunga appendice dei play-off di Lega Pro, che vedranno impegnate le formazioni che hanno concluso la stagione regolare nei tre gironi dal secondo al decimo posto in graduatoria. Spareggi promozione che vedranno ovviamente impegnata anche l’Ancona, che ha terminato il girone di ritorno al settimo posto, guadagnandosi pertanto il diritto di disputare il primo turno davanti al pubblico di casa, contro la Lucchese che a sua volta ha finito la stagione in ottava posizione.

La formula

I primi due turni, che si disputeranno con il criterio della “gara secca”, vedranno di fronte le squadre del medesimo girone: la quinta contro la decima, la sesta contro la nona e la settima contro l’ottava classificata. Le tre vincenti si “uniranno” alla quarta piazzata – che ha bypassato la prima tornata di spareggi – dando vita a due incontri in cui le due squadre che hanno concluso il torneo col maggior numero di punti godranno del fattore campo, nonché del vantaggio di passare il turno qualora il match si dovesse concludere in parità. Le due qualificate di ogni girone accederanno alla fase nazionale, che prevede l’entrata in scena – nel primo turno che si disputerà con match di andata e ritorno – delle terze classificate dei tre gironi e della vincente della Coppa Italia di categoria, per un totale di dieci squadre. Gli accoppiamenti verranno decisi seguendo la logica delle teste di serie desunte dai piazzamenti in regular season.

Cinque saranno pertanto le qualificate al secondo turno della fase nazionale, che verranno raggiunte dalle tre squadre seconde classificate nei tre gironi: otto squadre che daranno vita a quattro incroci – ancora col format di andata e ritorno – i quali designeranno le quattro formazioni che accederanno alla Final Four. Doppio confronto – stabilito da un sorteggio – sia in semifinale che in finale (a differenza dei turni precedenti, in caso di parità di risultati non ci saranno agevolazioni per le squadre meglio classificate in regular season ma il regolamento prevede supplementari ed eventualmente rigori), con la vincente che verrà pertanto promossa in serie B. Molto più snella la formula dei play-out, che resta circoscritta al girone di appartenenza già disputato dalle squadre coinvolte: la sedicesima gioca con la diciannovesima, la diciassettesima contro la diciottesima. Chi vince si salva, chi perde retrocede: vantaggio del fattore campo e prelazione in caso di pareggio per chi ha ottenuto il miglior piazzamento.

Le Date

Fase Play Off Gironi

1° Turno – Gara unica Domenica 30 aprile 2023

2° Turno – Gara unica Mercoledì 3 maggio 2023

Fase Play Off Nazionale

1° Turno

Gara di Andata – Domenica 7 maggio 2023

Gara di Ritorno – Giovedì 11 maggio 2023

2° Turno

Gara di Andata – Martedì 16 maggio 2023

Gara di Ritorno – Sabato 20 Maggio 2023

Final Four

Semifinali

Gara di Andata – Mercoledì 24 maggio 2023

Gara di Ritorno – Domenica 28 maggio 2023

Finale

Gara di Andata – Domenica 4 giugno 2023

Gara di Ritorno – Domenica 11 giugno 2023