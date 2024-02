Minuto 1: FISCHIO D'INIZIO

Le formazioni ufficiali:

JUVENTUS NEXT GEN: Daffara, Poli, Stramaccioni, Savona, Comemencia, Damiani, Hasa, Rouhi, Sekulov, Cerri, Guerra. All. Brambilla

A disposizione: Scaglia, Fuscaldo, Muharemovic, Maressa, Ntenda, Iocolano, Palumbo, Salifou, Stivanello, Turicchia, Perotti, Anghlè, Bonetti.

ANCONA: Perucchini, Cella, Pellizzari, Marenco, Clemente, Gatto, Basso, Paolucci, Agyemang, Spagnoli, Giampaolo. All. Colavitto

A disposizione: Vitali, Testagrossa, Martina, Energe, Cioffi, D’Eramo, Radicchio, Barnabà, Moretti, Vogiatzis.

L’Ancona scende in campo al “Giuseppe Moccagatta” di Alessandria contro una Juventus Next Gen in netta ripresa, come testimoniato dai dodici punti presi nelle ultime sei uscite. Quello in terra piemontese è il primo di tre delicati scontri diretti che il calendario mette di fronte ai dorici nel breve volgere di appena dieci giorni, e che aprirà un mese essenziale nell’economia del campionato e nella corsa per mantenere la categoria.

In casa biancorossa confermata l’indisponibilità di Saco, così come le imperfette condizioni fisiche di Energe (al suo posto nell’undici iniziale c’è Giampaolo) e di Martina avvicendato in partenza da Agyemang. Rispolverato in difesa Marenco, che rileva lo squalificato Mondonico a completare la retroguardia accanto a Cella e Pellizzari.