Lega Pro, è la settimana dei calendari: si attendono le decisioni del Consiglio di Stato

ANCONA- La Lega Pro – e indirettamente anche l’Ancona come le altre società che parteciperanno alla prossima Serie C - attende la giornata di giovedì 25 agosto. Davanti al Consiglio di Stato (ultimo grado di giudizio in questi ambiti), infatti, saranno discussi in questa data i ricorsi proposti da Campobasso e Teramo contro le proprie esclusioni dalla terza serie nazionale. Ricorsi che, allo stato attuale, sono l’ultimo ostacolo verso la tanto agognata formulazione dei calendari – già rinviati due volte ad inizio agosto – che gli organi federali vorrebbero già attuare venerdì 26/8 entro il tardo pomeriggio. Qualora, invece, dovessero sorgere complicazioni non è escluso che la compilazione avvenga sabato mattina (27/8).

Se Campobasso e Teramo, una delle due o entrambe, dovessero vincere il dibattimento si procederebbe all’ammissione in sovrannumero nei gironi già stilati da 20 squadre ciascuno. L’inizio della regular season è fissato per il 4 settembre. Resta da definire il recupero del primo turno di Coppa Italia che, salvo cambiamenti di rotta, dovrebbe essere disposto per mercoledì 7 settembre.