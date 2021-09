Ancona, a Grosseto si cerca continuità: in avanti scalpita Faggioli

Obiettivo continuità. Grosseto-Ancona Matelica rappresenta per i dorici di mister Colavitto la possibilità di dar seguito al successo interno sull’Olbia (2-1 con doppietta di Moretti, oggi squalificato). Dubbi di formazione risolti per il tecnico campano che nel duello a distanza con Lamberto Magrini in avanti si affiderà ancora una volta a Faggioli, già in gol nell’esordio di Pescara:

«Anche questa settimana – ha commentato l’allenatore biancorosso alla vigilia – come del resto la scorsa, dopo la sconfitta di Pescara, abbiamo cercato di prepararci al meglio per la sfida tosta che ci aspetta. I ragazzi in allenamento si impegnano sempre e lavorano bene, logicamente dopo una vittoria lo spirito è migliore. Comunque non abbiamo fatto ancora nulla, sappiamo che domani sarà una partita difficilissima e per portare i punti a casa dovremo metterci qualcosa in più. Il Grosseto è un avversario ostico, che ha una sua identità e ha un allenatore che lavora già da un anno con la sua squadra. Vedremo domani cosa succedere. Anche a Grosseto non mancherà la spinta del tifo a sostenere i biancorossi. Un altro fattore importante – ha concluso Colavitto – che ci fa enormemente piacere. Speriamo di regalare loro una gioia».

PROBABILI FORMAZIONI

GROSSETO (4-3-1-2): 1 Barosi; 2 Raino, 5 Ciolli, 19 Siniega, 3 Semeraro; 10 Vrdoljak, 4 Cretella, 17 Serena; 7 Marigosu; 21 Arras, 24 Dell’Agnello All. Magrini A disp: 22 Fallani, 20 Biancon, 16 Salvi, 15 Verduci, 25 Artioli, 77 Ghisolfi, 26 Perrella, 14 Piccoli, 18 De Silvestro, 9 Moscati, 11 Scaffidi

ANCONA MATELICA (4-3-3): 22 Avella; 14 Tofanari, 25 Masetti, 6 Iotti, 28 Maurizii; 23 D’Eramo, 27 Papa (Cap.), 8 Delcarro; 21 Del Sole, 18 Faggioli, 10 Sereni All. Colavitto A disp: 12 Vitali, 1 Canullo, 5 Bianconi, 16 Farabegoli, 7 Gasperi, 4 Iannoni, 3 Di Renzo, 9 Rolfini, 26 Ruani, 15 Sabattini, 20 Vrioni, 33 Noce

Stadio: Zecchini

Orario: 17.30

Arbitro: Calzava di Varese