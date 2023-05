Lecco-Ancona, mister Donadel ringrazia il gruppo: «Orgoglioso di questi ragazzi»

Nell’immediato dopo partita, Marco Donadel comincia dalla fine. Dalle parole dette ad una squadra che stavolta non è riuscita, come capitato con Lucchese e Carrarese, a strappare il pass per il turno successivo dei play-off nella parte conclusiva del match. «Cosa ho detto ai ragazzi? Di essere orgogliosi di questo percorso fatto, molto positivo al di là di quanto accaduto stasera, e che queste sconfitte sono parte integrante del percorso di crescita che tutti devono continuare a fare per migliorare, e che permetta di fare un salto di qualità nel futuro. Quello che abbiamo fatto oggi conferma la bontà del lavoro svolto in queste ultime settimane: ci sono giocatori in campo che erano arrivati alla quarta partita in undici giorni, ed erano ancora lì a correre ed a dare tutto nonostante la stanchezza, e questo fa capire quanto tenevano a questi play-off. Li ringrazio uno ad uno, come ringrazio il pubblico che è venuto in massa a sostenerci: penso che il merito sia anche della generosità di questo gruppo, che ha saputo farsi voler bene».

La partita ha preso una piega preventivabile alla vigilia, ma alla resa dei conti è stata decisa da un episodio scaturito da una palla inattiva. «Era una delle cose su cui ci eravamo soffermati – conferma il tecnico – ma non credo sia corretto parlare di disattenzione. Bravi i nostri avversari a sfruttare uno dei loro punti di forza, con un cross perfetto ed una deviazione puntuale: dispiace perché l’1-1 alla resa dei conti è arrivato in un momento in cui stavamo contenendo bene la pressione che il Lecco stava esercitando, concedendo poco. Per il resto sappiamo bene che il calcio è fatto di episodi, specie in partita dove ci si gioca tutto in 90’: tutto qui».

Nel bilancio conclusivo, va inserito anche un intervento falloso che ha viziato l’azione che ha portato al corner dell’1-1: una svista che alla fine ha avuto un peso specifico notevole nell’economia della gara. «Rientra nel discorso fatto prima – spiega Donadel – ovvero nella logica degli episodi favorevoli e sfavorevoli che possono o aiutarti o penalizzarti. Se analizziamo i 180’ non siamo stati battuti, né nel risultato né sotto il profilo del gioco, per cui va detto che alla fine a pesare è stato quello che il Lecco ha fatto dall’inizio della stagione fino a giovedì, e cioè il miglior piazzamento in campionato. Poi si potrebbero dire tante cose: sul vantaggio di giocare la seconda in casa, sulle perdite di tempo...ma a parte le recriminazioni, e nonostante l'eliminazione, non abbiamo demeritato e questi ragazzi meritano di essere applauditi. Sono molto orgoglioso di loro».