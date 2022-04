La Biagio non sfrutta l'occasione: contro l'Urbino è 0-0

La Biagio non ripete la bella prestazione di una settimana fa e non va oltre il pari contro l’Urbino, fallendo l’operazione sorpasso. Ghiotta l’opportunità fallita dai rossoblu, in una giornata contrassegnata dai pochissimi gol (appena undici in otto gare disputate) e che avrebbe permesso di rosicchiare lunghezze non solo sull’Urbania – bloccata sul pari dal fanalino di coda Servigliano - e sul Porto Sant’Elpidio che ha osservato il turno di riposo, ma anche sul Fabriano Cerreto che occupa la prima posizione utile per centrare la salvezza diretta e resta così distante sette punti.

L’inizio dei padroni di casa è tanto promettente quanto effimero: Stafoggia vola su Pieralisi al 2’, poi Giunchetti toglie dalla porta l’incornata di Marini al 4’. Tutti qui i tiri in porta della Biagio Nazzaro, che progressivamente si spegne. L’Urbino sfiora il vantaggio con Giunchetti al 10’ e De Angelis al 12’, che non approfitta di un’incertezza di Gatti. Solo nel finale di tempo si rivede la Biagio: il “velo” di Carbonari si traduce in un prezioso assist per Pieralisi, il quale sporca la conclusione, che Stafoggia (in campo al posto dell’infortunato Fiorelli) para senza problemi.

Nella ripresa Favi cambia quattro pedine in rapida successione, vuoi per necessità (Giovagnoli e Gatti escono infortunati), vuoi per scelta tecnica. La manovra dei rossoblù si velocizza, ma si perde nell’inconcludenza, prova è che nessun tiro raggiunge mai l’inoperoso Stafoggia. Decisamente più pericolosi i ducali, che al 68’ si divorano il vantaggio con Calvaresi, troppo lento nella conclusione da centro area, e nei minuti di recupero chiamano Tomba agli straordinari con Tamagnini. Finisce qui: pareggio non esaltante e salvezza ancora tutta da perseguire. Ed a cavallo della Pasqua, con l’agenda che contempla le sfide con Colli e Forsempromese (entrambe attualmente sul podio), serviranno due imprese.

Il Tabellino:

BIAGIO NAZZARO – URBINO 0-0

BIAGIO NAZZARO CHIARAVALLE: Tomba, Gatti (62’ Marasca), Terranova, Giovagnoli (52’ Bellucci), Rossini (68’ Gallotti), Marini, Carbonari, Gregorini, Ruzzier (81’ Brega), Pieralisi, Gaia (56’ Parasecoli). All. Favi

URBINO: Stafoggia, Nisi, Tamagnini, Della Bona, Giunchetti, Giovane, Rossi (48’ Raiola), Calvaresi (73’ Pierucci), Mainardi, De Angelis, Morani (92’ Fontana). All. Ceccarini

ARBITRO: Di Benedetto (Novi Ligure)

ASSISTENTI: Giretti (MC), Baldisserri (PU)