L'Osimo Stazione le tenta tutte, il Moie strappa un 1-1 prezioso

L’attesa sfida tra Osimo Stazione e Moie Vallesina termina con un 1-1 che sta stretto ai padroni di casa. I “ferrai” spingono, vanno in svantaggio ma riprendono subito il Moie per poi cercare, invano, la rete che avrebbe regalato la prima vittoria casalinga in campionato. Avvio sprint dei ragazzi di Fenucci con Nanapere al 7’ che calcia di poco alto, ripetendosi di testa al minuto 11 scheggiando il palo. Tuttavia, sono gli ospiti a passare. Al 15′ cross da sinistra di Cercaci e perentorio colpo di testa di Rossetti per il gol del vantaggio. La Stazione reagisce imprimendo un ritmo garibaldino, con occasioni in quantità industriale. Al 20′ Mazzocchini non inquadra la porta da posizione vantaggiosa. Poco male, perché al 25’ Masi s’insinua in area e mette in mezzo la palla che Nanapere deve solo appoggiare in rete. Ristabilita la parità i biancoverdi danno vita a forcing asfissiante. Al 40’ la girata di testa di Mazzocchini si stampa sulla traversa. Sempre Mazzocchini al 44’, a botta sicura, si vede deviare in angolo il tiro da Anconetani.

L’inizio di ripresa è meno vibrante con le squadre che si fronteggiano a centrocampo. Masi al 50’ ci prova con una conclusione fuori di poco, ma l’intensità torna a crescere. Tutto a favore dei ferrai: punizione, palloni, gioco e carattere. Che non sortiscono il risultato sperato per errori di mira e carambole poco fortunate nell’intasata area del Moie. E per poco gli ospiti non confezionano la beffa a poca distanza dal triplice fischio, quando Berardi in contropiede impegna Bottaluscio nella deviazione in angolo. Nonostante lo spavento l’Osimo Stazione riprende a premere sull’acceleratore. Nel corposo recupero, tenta l’ultimo assalto, in un finale di partita che ancora grida vendetta, ed un risultato finale che non rende giustizia.

Il Tabellino:

OSIMO STAZIONE - MOIE VALLESINA 1-1 (1-1 p.t.)

OSIMO STAZIONE CONERO DRIBBLING: Bottaluscio, Candolfi, Brugiapaglia, Rinaldi, Sampaolesi, Testoni (75’ Polenta), Gyabaa Douglas (75’ Staffolani), Masi (86’ Karalliu), Nanapere, Shaibu (67’ Gelli), Mazzocchini (81’ Varoli). All. Fenucci

MOIE VALLESINA: Anconetani, Gregorini, Giampaoletti (60’ Costantini), Carboni, Balducci (10’ Canulli), Marini (55’ Togni), Ruggeri (60’ Bentivoglio), Cercaci, Rossetti, Berardi, Paolucci (55’ Pandolfi). All. Rossi

ARBITRO: Narcisi (San Benedetto del Tronto)

ASSISTENTI: Serenellini (AN), Murarasu (AN)

RETI: 15’ Rossetti, 25’ Nanapere