L’Ancona sbanca Avellino, Colavitto: «Che carattere, abbiamo creato tanto»

Nella sala stampa del Partenio il tecnico biancorosso non ha nascosto la sua felicità per il risultato ottenuto. Soddisfazione anche per il match winner Iannoni che ha griffato il passaggio agli ottavi di finale

Non ha nascosto la sua felicità Gianluca Colavitto per la vittoria della sua Ancona ad Avellino che è valsa il passaggio agli ottavi di finale di Coppa Italia che si disputeranno il 3 novembre al Del Conero (gara secca) con la Viterbese.

Il tecnico biancorosso ha così commentato lo 0-1 del Paternio griffato da Iannoni: «Abbiamo creato tanto, il gol vittoria di Iannoni ci ha dato tanto ma nel primo tempo potevamo andare al riposo con un risultato ancora più ampio. Bisogna ancora migliorare sotto quest’aspetto perché non sempre si riesce a fare una fase di non possesso e di difesa importante come quella che abbiamo fatto. Ho visto una squadra di carattere».

Gioia anche per il match winner Iannoni: «Siamo felicissimi per la prestazione e io per il gol realizzato. E’ stata una bella emozione, non accade tutti i giorni di venire a giocare in un campo così importante e vincere contro una squadra costruita per stare in alto nel suo girone. Ci godiamo il momento e quest’iniezione di autostima che ci sarà utile anche per il campionato». Domenica alle 17.30 al Del Conero, per la quarta giornata di campionato, arriverà il Pontedera.