L’Ancona di scena a Lucca, Colavitto suona la carica: «Sarà dura, ma ci siamo»

Nuova trasferta in terra toscana per l’Ancona Matelica che domani alle 14:30 affronterà la Lucchese allo Stadio “Porta Elisa”. All’andata la gara finì per 3-1: al Del Conero a decidere furono le reti di Rolfini e Sereni. I ragazzi di mister Pagliuca sono reduci dallo stop di domenica ad Olbia, i biancorossi sono saliti invece sabato a quota 35 punti in classifica grazie al successo sul campo del Pontedera.

«È stata una settimana di lavoro intenso come al solito. I ragazzi - ha commentato il tecnico campano al termine della rifinitura- si sono allenati bene. Quando si vince l’ambiente è più sereno e cresce l’autostima. Le vittorie sono molto importanti, specie quando si ha a che fare con un gruppo giovane. La Lucchese è una squadra organizzata, che mi ha impressionato nella partita di andata, non sfruttando diverse situazioni che avevamo concesso. Domani avrà anche il vantaggio di giocare in casa. Ci aspetta l’ennesima gara tosta, con tante difficoltà».

«Inizia un periodo di gare ravvicinate, - ha concluso Colavitto - con le stesse problematiche che accomunano un po’ tutte le squadre. Speriamo di farci trovare pronti, dando modo anche a chi ha giocato di meno di trovare maggiore spazio. Le partite sono tutte importanti e tutti i ragazzi troveranno modo di essere utili alla causa».

Di seguito l’elenco dei giocatori convocati per la gara di domani: Avella, Bianconi, Canullo, D’Eramo, Del Sole, Delcarro, Di Renzo, Faggioli, Gasperi, Iannoni, Iotti, Masetti, Maurizii, Moretti, Noce, Palesi, Papa, Rolfini, Ruani, Sereni, Tofanari, Vitali, Vrioni.