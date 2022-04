Portuali spumeggianti: travolgono il Montecchio e tornano al secondo posto

Arriva allo “Spadoni” di Montecchio il ruggito dei Portuali, che dopo quattro pareggi consecutivi – tre dei quali senza segnare gol – tornano a fare bottino grazie ad un superbo poker, che permette ai “Dockers” di agganciare la Vigor Castelfidardo al secondo posto in classifica. Battuta d’arresto difficile da digerire per i padroni di casa - che a sette giornate dal termine vedono ampliarsi il divario da una zona play-off distante ora quattro lunghezze – considerando anche il gol in apertura che era riuscito a mettere in discesa la sfida contro i dorici.

Il punteggio, infatti, si sblocca dopo appena tre giri di lancette: Peluso punisce a freddo la formazione di mister Ceccarelli, insinuandosi tra le maglie della difesa anconetana e battendo Tavoni con un preciso diagonale. Immediata la risposta dei Portuali al 14’ con Mascambruni – fuori bersaglio – ma anche la controreplica del K Sport, che nell’azione successiva obbliga l’estremo difensore ospite a sbrogliare l’area di pugno su un pericoloso traversone di Mazzari. Finale di frazione tutto di marca “Dockers”: dapprima l’acrobazia di Pelosi, che non inquadra lo specchio, infine poco prima del duplice fischio il tap-in di Mascambruni, che fallisce il comodo 1-1 raccogliendo la respinta di Celato sul tentativo di De Marco, senza però indirizzare bene la sfera nella porta quasi sguarnita.

Nel breve volgere di dieci minuti, il match cambia padrone. Si comincia al 57’, quando Gioacchini risolve una mischia in area seguente ad un tiro dalla bandierina. Dopo il pareggio, i Portuali mettono la freccia cinque minuti più tardi, ancora sugli sviluppi di un corner che trova Savini puntuale alla deviazione di testa. Al 67’ gli ospiti mettono il successo in cassaforte grazie a Rinaldi, ben imbeccato da Mascambruni. I dorici legittimano la supremazia mostrata nella seconda metà di gara siglando anche la quarta rete, timbrata da De Marco al termine di un’azione in contropiede. Finisce 4-1, e c’è gloria anche per Tavoni che nega al Montecchio il secondo gol respingendo un calcio di rigore battuto da Rossi.

Il Tabellino:

K-SPORT MONTECCHIO - PORTUALI ANCONA 1-4 (1-0 p.t.)

K SPORT MONTECCHIO: Celato, Ferri (67’ Bracci), Beninati (55’ G. Liera), Bolzonetti (65’ Rossi), Mazzoli, J. Liera, Tonucci, Dominici, Mancini (73’ Tamburini), Peluso (73’ Bastianoni), Mazzarri. All. Marchetti

PORTUALI ANCONA: Tavoni, Severini, Rinaldi (69’ Remedi), Santoni (53’ Moretti), Savini, Gasparini, Pelosi, Bianchi (69’ Polidori), Gioacchini, Mascambruni (77’ Ribichini), De Marco (90’ Lucci). All. Ceccarelli

ARBITRO: Ciccioli (FM)

ASSISTENTI: Belogi (AN), Bruno (MC)

RETI: 2’ Peluso, 56’ Severini, 62’ Savini, 67’ Rinaldi, 83’ De Marco