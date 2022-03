Il Montecchio è sempre un bunker, la Passatempese prende un buon punto

Il K Sport Montecchio porta a quattro il numero di risultati utili consecutivi mantenendo l’imbattibilità nel girone di ritorno, e collezionando contestualmente il settimo pareggio a reti inviolate nelle stagione (terzo nelle ultime quattro uscite). Un punto che mantiene i pesaresi all’interno della zona play-off, ma che nella metà vuota del bicchiere da guardare assume anche le sembianze di occasione fallita per agganciare la Fermignanese a quota 35. Dalla sponda Passatempese la lunghezza strappata allo “Spadoni” consente di proseguire il cammino che dovrebbe portare a posizioni di classifica più tranquille. Terza trasferta a punti per la squadra di mister Busilacchi, che deve però ritrovare al più presto il bottino pieno, visto che la vittoria manca all’appello ormai da tre mesi.

I padroni di casa confermano la loro attitudine difensiva (con quattrodici reti incassate in ventuno gare, porta meno battuta del Girone A insieme a quella della capolista Osimana), ma anche una scarsa concretezza nei sedici metri finale, perlomeno se equiparata a quella delle formazioni ricomprese nel lotto delle prime della classe. E così l’unica palla gol degna di nota arriva al 30’, con una girata di Mazzoli seguente ad un tiro dalla bandierina su cui la retroguardia ospite mette una pezza respingendo la sfera sulla goal-line. La Passatempese, ben organizzata, prova a graffiare in contropiede, ed a metà ripresa va vicina due volte al colpaccio con Nemo – che non inquadra lo specchio – e poi sugli sviluppi di un tiro dalla bandierina dove, in mischia, è Mazzoli a fare le veci di Celato salvando la porta. Finisce così a reti inviolate: Montecchio atteso ora dalla partita sul campo dell’Osimo Stazione, gialloblu ancora in trasferta, stavolta a Barbara.

Il Tabellino:

K SPORT MONTECCHIO - PASSATEMPESE 0-0

K SPORT MONTECCHIO: Celato, Ferri (88’ Marfella), Beninati, Bolzonetti (84’ Rossi), Mazzoli, J. Liera, Bastianoni (73’ Tamburini), Dominici, Bracci, Peluso, Cocchi. All. Marchetti

PASSATEMPESE: Campana, Zoli, Esposito, Iannaci, Mandolini, Catena, Della Rossa (73’ Lorenzini), Martiri, Nemo, Magi, Ferreyra (73’ Maraschio). All. Busilacchi

ARBITRO: Cocci (AP)

ASSISTENTI: Murarasu (AN), Zela (AN)