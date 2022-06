Il Montecchio vince e spera, il Moie ai play-out

Il Montecchio resta agganciato al treno play-off, sebbene una vittoria nell’ultimo impegno di campionato sul campo di un Villa San Martino già salvo non sia sufficiente a garantire l’ingresso nella griglia degli spareggi promozione. Non riesce invece il colpo di coda al Moie, che allo “Spadoni” di Vallefoglia vede spegnersi le speranze di coronare la lunga rincorsa degli ultimi due mesi con il raggiungimento del tredicesimo posto, buono per conquistare la permanenza nella categoria senza passare per i play-out.

I biancorossi di mister Marchetti partono a spron battuto, trovando subito il gol che sblocca il punteggio grazie al guizzo di Rossi, e sfiorano il raddoppio in due circostanze, fermati però dai legni: prima la traversa nega il 2-0 a Beninati, poi il palo si interpone tra Peluso ed il doppio vantaggio. Il Moie Vallesina resiste, raddrizza il match poco dopo metà ripresa con la rete di Borocci, ma nel finale subisce il ritorno dei padroni di casa che mettono al sicuro i tre punti. Determinante l’ingresso di Cocchi, che in una manciata di minuti prima si procura il rigore del 2-1 – trasformato da Peluso – e poi in pieno recupero scodella il suggerimento per Mancini la cui conclusione fa terminare la sfera sotto l’incrocio alle spalle dell’incolpevole Cerioni.

Ultimi 90’ che pertanto vedranno sia K-Sport che Moie ancora in bagarre per raggiungere la miglior posizione in graduatoria. I pesaresi dovranno espugnare il Comunale di Villa San Martino e attendere contestualmente buone notizie dai campi di Fermignano (location della sfida tra i padroni di casa ed il Barbara, quinto con un punto di vantaggio sui biancorossi), di Marzocca (l’Olimpia ospiterà il Valfoglia, quarto a +2) ma anche di Torrette di Ancona coi Portuali che attendono la Vigor Castelfidardo nel big match di giornata. Più lineare la situazione del Moie, che dovrà piegare la Filottranese al “Pierucci” per assicurarsi il quattordicesimo posto, in quello che diventerebbe così l’antipasto dello spareggio play-out buono per mantenere la categoria.

Il Tabellino:

K-SPORT MONTECCHIO – MOIE VALLESINA 3-1 (1-0 p.t.)

K-SPORT MONTECCHIO: Celato (78’ Marfoglia), G. Liera (58’ Tonucci), Beninati, Bolzonetti, Mazzoli, J. Liera, Bastianoni, Rossi (81’ Mancini), Mazzari (78’ Cocchi), Peluso (86’ Hoxhaj), Bracci. All. Marchetti

MOIE VALLESINA: Cerioni, Federici, Bentivoglio, Arcangeli, Serantoni (29’ P. Balducci), Colombaretti, Trudo, Giampaoletti (58’ Costantini), Rossetti (75’ Martellucci), Borocci, Anconetani (66’ Api). All. Rossi

ARBITRO: Chiariotti (MC)

ASSISTENTI: Paradisi (PU), Giannoni (PU)

RETI: 4’ Rossi, 71’ Borocci, 82’ Peluso su rig., 95’ Mancini