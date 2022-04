Il Loreto non concretizza, Mancini e Rossi la puniscono

Al Loreto non fa difetto la generosità, ma alla fine è il pragmatismo del Montecchio a decidere una sfida restata in bilico per oltre un’ora. Il K-Sport, reduce da due pareggi casalinghi consecutivi con Passatempese e Gabicce Gradara, trova i tre punti che ne rilanciano le ambizioni nella serrata lotta per un posto play-off. Resta con un pugno di mosche in mano la formazione mariana, ferma al palo allo “Spadoni” nonostante un match disputato a viso aperto nel corso del quale ha creato occasioni da gol difettando però in concretezza, e finendo per incassare la sconfitta numero dodici in campionato – la sesta in trasferta – che complica ulteriormente la situazione di classifica. Non c’è, infatti, solo da rincorrere il terzultimo posto nella volata per evitare la retrocessione diretta, ma anche da colmare il gap in termini di punti venutosi a creare con le altre squadre incagliate in zona play-out, considerando che le undici lunghezze che costituiscono attualmente il distacco non consentirebbero di disputare gli spareggi salvezza, condannandola alla discesa in Prima Categoria.

I padroni di casa soffrono, nella prima metà di gara, il buon approccio del Loreto che sfiora in un paio di circostanze il gol del vantaggio, colpendo anche una traversa, e difendendosi con ordine concedendo poco. Il tema centrale della sfida cambia a metà della ripresa, quando la concessione di un calcio di rigore in favore del Montecchio permette a Mancini di portarsi sul dischetto al 70’ e di battere Albanesi per l’1-0. Gli ospiti reagiscono cercando di acciuffare il pari, ma vengono puniti al minuto 83 da Rossi che sugli sviluppi di un tiro dalla bandierina mette nel sacco il gol del definitivo 2-0. Il Loreto chiuderà in dieci – espulso Pablo Garcia per doppia ammonizione nei minuti di recupero – e si appresta ora a ricevere la visita del Barbara nel turno pasquale.

Il Tabellino:

K SPORT MONTECCHIO – LORETO 2-0 (0-0 p.t.)

K-SPORT MONTECCHIO: Celato, Ferri (72’ Bracci), G. Liera, Tonucci (52’ Ferrini), Mazzoli, J. Liera, Bastianoni, Dominici (46’ Rossi), Tamburini (56’ Mancini), Peluso (85’ Cocchi), Mazzari. All. Marchetti

LORETO: Albanesi, L. Grottini L. (71’ Motta Alvarado), Picciafuoco, P. Garcia, Camilletti, Bigoni, Streccioni, Moriconi, M. Garcia, Petrini, Palazzo (61’ Brahimi). All. Moriconi

ARBITRO: Paoletti (FM)

ASSISTENTI: Gasparri (PU), De Marino (PU)

RETI: 70’ Mancini su rig. 83’ Rossi