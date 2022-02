Filottranese a Montecchio per confermare un trend positivo

La Filottranese impegnata domani pomeriggio alle 15 allo “Spadoni” di Montecchio: la seconda giornata di ritorno propone il confronto con il K-Sport Montecchio, che a cavallo tra la fine della prima metà di campionato e l’inizio della seconda ha rallentato la sua marcia perdendo in casa con il Villa San Martino e pareggiando sette giorni fa sul campo del Valfoglia. Per la squadra allenata da Giuliodori c’è voglia di confermare il buon momento dopo le vittorie importantissime ottenute dai biancorossi, che hanno finalmente rotto il ghiaccio davanti al proprio pubblico superando di misura dapprima il Moie Vallesina e lo scorso turno il Cantiano, e soprattutto non hanno subito gol nelle ultime uscite confermando un’ottima organizzazione difensiva. Però il leit motiv è mai abbassare la guardia, soprattutto in questo momento delicato della stagione, con il Montecchio che viene da alcune uscite non fortunate e darà il massimo per cambiare il trend come ci conferma lo stesso mister Marco Giuliodori.

«Veniamo da due vittorie consecutive - esordisce così il trainer biancorosso - e quindi il morale è alto sicuramente ma dobbiamo restare sul pezzo perché i nostri avversari hanno una rosa di tutto rispetto. A dicembre si sono rinforzati a conferma del fatto che sono strutturati per fare il salto di categoria, ed a mio parere sono una delle rose più attrezzate a livello qualitativo sia in mezzo al campo che davanti. Per noi sarà un banco di prova importante, e siamo consapevoli di affrontare un’ottima squadra, ma noi dobbiamo concentrarci su noi stessi, cercando di ottenere punti importanti per la nostra risalita in classifica».