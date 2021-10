Niente gol a Montecchio: K-Sport e Vigor Castelfidardo a secco

Terzo 0-0 in campionato per la Vigor Castelfidardo, che segue fedelmente un copione già interpretato nelle seguenti uscite, riuscendo cioè a prendere ed a tenere in mano le redini del gioco senza però riuscire a concretizzare, cosa peraltro testimoniata dall’unico gol segnato nelle sette partite sinora disputate nel torneo. Per invertire il trend, nella sfida esterna contro il Montecchio mister Manisera continua a battere una strada rispetto alle prime uscite di campionato, accantonando il 4-3-3 e proponendo di nuovo un 4-3-1-2 con Terrè nelle mansioni di trequartista a supporto della coppia Ascani-Ciucciomei.

E’ dei padroni di casa l’approccio migliore alla sfida: Peluso e Mancini spaventano la Vigor ma non inquadrano la porta. Dopo un primo quarto d’ora complicato, sono però i fidardensi a prendere l’iniziativa: in cronaca due le occasioni costruite, la prima con Carini che al 35’ in sforbiciata non trova il bersaglio e successivamente con Terrè il cui tiro dalla distanza viene neutralizzato da Celato. Più avaro di emozioni il secondo segmento di gara, in cui i due portieri sono stati sostanzialmente inoperosi. Sofferenza finale per il Montecchio, messo in difficoltà dagli affondi di Tonuzi ed al minuto 81 restato in dieci uomini per l’espulsione di Marfella come conseguenza della seconda ammonizione rimediata. Ma la superiorità numerica non viene adeguatamente sfruttata dalla Vigor con lo 0-0 che non si sblocca fino al triplice fischio finale.

Il Tabellino:

K SPORT MONTECCHIO – VIGOR CASTELFIDARDO 0-0

K SPORT MONTECCHIO: Celato, Marfella, Beninati, Bolzonetti, Mazzoli, J. Liera, Bastianoni (76’ G. Liera), Mancini (73’ Ferrini), Bracci, Peluso (65’ Cocchi), Rossi. All. Marchetti

VIGOR CASTELFIDARDO: Lombardi, Bandanera, Perna, Biondi, Marconi, Santoni, Ciucciomei, Carini (59’ Gambacorta), Ascani (64’ Tonuzi), Terrè, Polzonetti. All. Manisera

ARBITRO: Curia (AP)

ASSISTENTI: Busilacchi (AN), Bohorquez (MC)