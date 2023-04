Portuali, pali e rimpianti: la capolista Montecchio esulta con Rossi

Una prova di orgoglio, due legni centrati nella ripresa e tanto amaro in bocca per i Portuali Ancona che escono battuti per 1-0 contro la lanciatissima capolista K-Sport Montecchio. I Dockers, incerottati e ancora falcidiati dalle assenze, vanno sotto al 19’. È Rossi, ben imbeccato da Peluso, a superare Tavoni. Lo stesso Tavoni che, dieci minuti dopo, cala la paratona per negare il raddoppio a Peluso. L’occasione di fatto carica i Portuali che al 35’ vanno vicini al gol con il tiro angolato di Ribichini: Garoffalo si distende e manda in corner. Sull’angolo che ne scaturisce, colpo di testa di capitan Savini che incoccia in maniera sospetta sul braccio dell’avversario. Un intervento quantomeno dubbio, l’arbitro lascia giocare. Si chiude così la prima frazione di gioco.

Nella ripresa diventa un monologo degli anconetani, con il Montecchio rintanato dietro a difendere. Per stanarlo i ragazzi di Ceccarelli le provano tutte, ma la buona sorte si volta dalla parte opposta. Come al 60’, quando Gioacchini fa tutto benissimo, si gira e spara a botta sicura, ma il palo nega l’urlo di gioia. Così anche una dozzina di minuti più avanti, su assistenza di Lazzarini e tocco a metà tra il centravanti e il difensore: Garoffalo superato, il montante si rivela “suo amico”. Nonostante l’arrembaggio nel finale, con tanti baby in campo, i Portuali non colgono punti e vengono raggiunti al terzo posto da Sant’Orso e Gabicce Gradara. La lotta per un piazzamento playoff sarà durissima, ma i Dockers non lasceranno nulla di intentato.

Il Tabellino:

K-SPORT MONTECCHIO-PORTUALI ANCONA 1-0 ( 1 -0 p.t.)

K-SPORT MONTECCHIO: Garoffalo, Paduano, Pizzagalli, Paoli, Bellucci, Passeri, Vegliò, Dominici, Sartori (62’ Bastianoni), Peluso, Rossi (75’ Ferrini). All. Lilli

PORTUALI ANCONA: Tavoni, Ribichini (75’ Ragni), Tonini, Santoni (55’ Bozzi), Savini, Severini, Polenta, Rinaldi (77’ Stortoni), Gioacchini, Lazzarini (82’ Garuti), Romanelli (46’ Giampaoletti). All. Ceccarelli

ARBITRO: Barbatelli (MC)

ASSISTENTI: Serenellini (AN), Dahou (Jesi)

RETE: 19’ Rossi