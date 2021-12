Tonucci all'ultimo secondo: Marzocca beffato a Vallefoglia

Arriva all’ultimo giro di lancette del match il gol che decide la sfida tra Montecchio e Marzocca. La sesta affermazione stagionale – la quarta casalinga – per i pesaresi prende forma al termine di un lunghissimo recupero, ed assume i connotati di beffa per l’Olimpia che, costretta in inferiorità numerica dal minuto 85 per il rosso a Montanari, stava conducendo in porto un match che avrebbe potuto portare un dote un punto prezioso prezioso in ottica classifica. Sono proprio gli ospiti a passare per primi: errore sottomisura di Peluso che sciupa il pallone dell’1-0 e sul successivo ribaltamento di fronte la perla di Brunori permette alla squadra senigalliese di andare avanti nel punteggio. Il primo tempo si chiude sull’1-1 per effetto della rete realizzata da Bastianoni, il quale, su imbeccata di Peluso, permette ai padroni di casa di ristabilire la parità.

Nella ripresa il K-Sport mette la freccia e legittima la supremazia sotto il profilo del gioco mettendo nel sacco il pallone del 2-1: Cocchi serve Tamburini che anticipa Giovagnoli in uscita e porta avanti i locali, raggiunti però al 75’ da Moschini il quale, dagli undici metri, rimette in equilibrio la sfida. Convulsi i minuti finali, con gli ospiti che in inferiorità numerica respingono gli assalti dell’undici di Marchetti alla ricerca del gol vittoria. Si attende solo il triplice fischio finale, ma al 97’ il guizzo di Tonucci fa esultare i pesaresi, con il taccuino del direttore di gara che si apre anche per annotare il secondo rosso di giornata, all’indirizzo di Cecchetti.

Il Tabellino:

K-SPORT MONTECCHIO - OLIMPIA MARZOCCA 3-2 (1-1 p.t.)

K SPORT MONTECCHIO: Celato, Marfella, Beninati, Bolzonetti (69’ Dominici), Mazzoli, J. Liera, Bastianoni (53’ Cocchi), Tonucci, Tamburini (69’ Mancini), Peluso (83’ Rossi), Bracci. All. Marchetti

OLIMPIA MARZOCCA: Giovagnoli, Cecchetti, Tomba (60’ Paolini), Montanari, Bonvini (64’ Marchesini), Omenetti, T. Rossi, Brunori, Moschini (94’ Mandolini), Clementi (85’ Arcuri), Pigini. All. Giuliani

ARBITRO: D’Ascanio (AN)

ASSISTENTI: Sannucci (MC), Varagona (AN)

RETI: 3’ Brunoni, 25’ Bastianoni, 63’ Tamburini, 75’ Moschini su rig., 97’ Tonucci