Il Barbara rallenta la capolista Montecchio: allo "Spadoni" finisce 3-3

Si interrompe allo “Spadoni” la marcia del Montecchio, che dopo il filotto di sei vittorie consecutive nelle prime sei giornate di campionato, è fermata sul pari da un coriaceo Barbara, che recupera un doppio svantaggio, si porta a condurre e subito il 3-3 resiste fino al triplice fischio finale giocando gli ultimi minuti in inferiorità numerica. Ritmi subito alti tra due delle formazioni più in forma del Girone A, e dopo le schermaglie iniziali è il K-Sport a sbloccare il risultato: al termine di un’azione ben congegnata Vegliò imbuca per Dominici che mette nel sacco il gol dell’1-0. Pronta la reazione dell’Ilario Lorenzini, che preme alla ricerca del pareggio mentre i padroni di casa arretrano il baricentro predisponendosi a colpire di rimessa. Ma al 31’ una palla persa a centrocampo propizia l’affondo di Peluso, il quale imbecca Vegliò che timbra il raddoppio. Il 2-0 dura il breve volgere di un giro di lancette, perché la discesa di Sabbatini alla ripresa del gioco si conclude con un traversone corretto di testa in rete da Rossini, il quale accorcia così le distanze. Galvanizzata dal gol, la squadra ospite prova subito a doppiare il colpo: ci riesce al 36’, sugli sviluppi di uno schema da punizione laterale che porta al tiro Morsucci, ma la sua conclusione si trasforma in assist sfruttato da Sabbatini per il 2-2.

Al rientro dagli spogliatoi dopo l’intervallo la gara non accenna a scendere di intensità, tanto che in apertura è bravo Minardi a bloccare il tentativo di Peluso. E’ però il Barbara a piazzare la stoccata: combinazione Rossini-Sabbatini, palla che arriva sui piedi di Cardinali il quale dalla distanza la fa terminare proprio sotto l’incrocio dei pali per il 3-2. Resta in avanti l’undici di Spuri, che vede Morsucci non inquadrare la porta al 53’, ma al 56’ una disattenzione del pacchetto arretrato gialloblu regala a Vegliò il pallone del 3-3, che rimette nuovamente in equilibrio la sfida. Le squadre tirano il fiato in previsione del rush finale, ma al 75’ un...incontro ravvicinato tra Peluso e Rossini ha come conseguenza il cartellino rosso che lascia gli ospiti in dieci. Il K-Sport intravede la possibilità del settimo sigillo consecutivo, e con l’uomo in più preme sfiorando la rete al minuto 80 su punizione e due minuti dopo con Bastianoni che da posizione favorevole si divora il 4-3. La difesa dell’Ilario Lorenzini regge fino al triplice fischio finale, per un pareggio che permette al Barbara di portare a cinque la striscia di risultati utili consecutivi.

Il tabellino:

K SPORT MONTECCHIO - ILARIO LORENZINI 3-3 (2-2 p.t.)

K SPORT MONTECCHIO: Celato (84’ Garoffalo), Ferri, Pizzagalli, Paoli, Fontana (49’ Grilli, 84’ Rossi), Passeri, Bastianoni, Dominici, Vegliò, Peluso, Mazzari. All. Lilli

ILARIO LORENZINI BARBARA: Minardi (72’ Sartarelli), Conti, Tiriboco, Morsucci, Zigrossi (61’ Sanviti), Tamburini, Rossini, Cardinali, Montini (56’ Giorgetti, 93’ Barchiesi), Brunori (84’ Fronzi), Sabbatini. All. Spuri

ARBITRO: Malascorta (Jesi)

ASSISTENTI: Giannelli (PU), Malatesta (AN)

RETI: 14’ Dominici, 31’ Vegliò, 32’ Rossini, 36’ Sabbatini, 50’ Cardinali, 55’ Vegliò