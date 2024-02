Colavitto tra Juventus e mercato: «La dirigenza sa come la penso»

Alle porte la trasferta in Piemonte, ma nella consueta conferenza stampa pre match il tecnico dell’Ancona Gianluca Colavitto fa riferimento alle trattative della finestra invernale che non hanno avuto gli sviluppi auspicati e richiesti. «Il mercato? Quello che dovevo dire l’ho detto alla società. Sono stato chiaro con l’ambiente, il club, ma soprattutto con i ragazzi. Questo sarà un mese particolare, mi auguro che si resetti tutto e che da oggi tutti trovino la giusta concentrazione per fare punti. Dare la colpa agli altri è lo sport preferito, ma io non voglio scaricarla su nessuno: sono stato richiamato per raddrizzare le cose e io ce la sto mettendo tutta. Sono concentrato alla partita, non conosco le dinamiche di mercato, se un giorno mi dovessero dare anche la parte amministrativa, un po’ come faceva Ferguson, allora potrò rispondere».

Colavitto parla anche della visita ricevuta dal presidente onorario Canil («La sua presenza ci ha fatto piacere, ha parlato ai ragazzi in maniera genuina e spontanea, emanando positività») e accende quindi i riflettori sulla delicata sfida di Alessandria contro i bianconeri. «Ogni partita è una storia a sé – dichiara il mister – e la Juventus non è la stessa di inizio stagione, ha raggiunto una certa continuità di risultati. Stimo molto Brambilla, vengono da sei risultati utili consecutivi, hanno in campo ragazzi giovani e di qualità e per ora stanno navigando in acque tranquille. L’adattamento al girone B non è stato semplice per loro, ma io penso di aver preparato bene la partita: la squadra c’è, mi auguro che le scorie di questo periodo siano state messe da parte e che i ragazzi siano concentrati sulla gara».

«Un aspetto positivo di questo gruppo – prosegue il tecnico della formazione biancorossa – è che i ragazzi assimilano in fretta e questo mi permette di avere più soluzioni. I giocatori che ho in rosa sono persone intelligenti, poi è normale che ci possano essere dei limiti, ma vanno limati, perché se ti vuoi salvare devi alzare al massimo l’attenzione. Sto cercando in tutti i modi di dare il massimo e spero di portare a casa i risultati, cercando in tutti i modi di incidere anche su episodi vitali».