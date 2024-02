Juventus Next Gen-Ancona: gli highlights della gara ed il commento di mister Colavitto e capitan Gatto

Un’altra rimonta subita ed un altro k.o. estremamente doloroso per l’Ancona. Soprattutto perché giunto al termine di una sfida che metteva in palio punti pesantissimi per quella corsa salvezza che sembra complicarsi giornata dopo giornata. «Di immeritato non c’è nulla, lo dico sempre – dice il tecnico biancorosso, Gianluca Colavitto – loro ne hanno approfittato, hanno fatto quattro tiri in porta e tre gol, di cui uno non so se viziato da una posizione irregolare ed uno, quello di Sekulov, da categoria superiore. È una sconfitta che brucia per quello che la squadra ha proposto in campo, per il fatto di essere passati in vantaggio: dispiace, i ragazzi ci tenevano a regalare un risultato positivo ai tifosi che sono venuti a incitarci. Sono partite che non devi perdere, assolutamente, metti in campo il cuore, tutto quello che ci devi mettere e torni a casa senza un punto. La risposta dei ragazzi all’interno dello spogliatoio m’è piaciuta: ci stava di portare a casa almeno il punto e non l’abbiamo fatto, di positivo c’è tutto quello che abbiamo visto in campo, perché non è che l’Ancona non abbia prodotto. Logicamente è pesante tornare a casa con un risultato negativo».

Traspare tanta amarezza anche nelle parole di capitan Emanuele Gatto, fermato dopo le festività natalizie dalla febbre che gli ha impedito di essere utilizzato in un paio di partite. «In questo momento non conta assolutamente niente se gioca Gatto, Spagnoli, Perucchini o chiunque altro – precisa il centrocampista dorico – conta solamente che l’Ancona faccia i punti. Mi collego a questo per dire che anche oggi è un’occasione che abbiamo buttato e io mi sento il primo responsabile. Bisogna fare tutti di più, io in primis. Non so perché veniamo sempre rimontati, ma penso a un fattore mentale e pertanto bisogna crescere immediatamente anche in questo aspetto, è necessario fare di più e avere voglia di non prendere gol e, soprattutto, di proteggere il risultato a tutti i costi, cosa che anche oggi non è successa».

«Mi assumo la responsabilità di questa situazione – continua Gatto – perché sono il capitano della squadra e questo input a fare di più deve partire da me. Bisogna metterci voglia di vincere, che forse ci è mancata anche oggi perché siamo andati in vantaggio due volte. Quando vengono a mancare i risultati io personalmente sto male e vedo anche i miei compagni stare male, bisogna fare di tutto per tirarsi fuori da questa situazione in cui ci siamo messi. Abbiamo le qualità e le capacità per farlo: domenica abbiamo una partita fondamentale, in casa, serve assolutamente conquistare i tre punti e pensare partita per partita».