Junior Calcio Ancona, tutto pronto per gli open day di martedì 4 e mercoledì 5 luglio

Per la Junior Calcio Ancona, società affiliata all’Us Ancona, arriva il momento di inaugurare gli Open Days. Una due giorni, organizzata presso il campo sportivo federale “Paolinelli” in Via Schiavoni, che darà modo a tutti i ragazzi nati negli anni 2007-2008 di misurarsi sotto gli occhi anche di alcuni osservatori di squadre professionistiche. La Junior Ancona, scuola calcio riconosciuta con istruttori certificati dalla FIGC, valuterà l’operato dei partecipanti per poi inserire i più meritevoli nella rosa degli Allievi per la stagione 2023/2024.

Gli Open Day sono in programma il 4 ed il 5 luglio, dalle ore 18 alle ore 20. E’ previsto anche un servizio pulmino per i partecipanti, mentre al termine della seconda giornata di allenamento verrà predisposto un buffet. Tutte le informazioni sono reperibili al numero di telefono 333-5602824.