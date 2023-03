La Jesina fa e disfa, Mella la punisce e fa gioire il Villorba

Una Jesina in emergenza a causa delle numerose assenze crea e sciupa, finendo per essere castigata dal Villorba. Il match del “Cardinaletti” segue a grandi linee il copione di quello disputato in Veneto in occasione della settima di andata, quando le biancorosse pagarono la scorsa concretezza e furono battute 2-0 dalla squadra di casa. La formazione di Baldarelli interpreta bene l’incontro, approcciando in maniera impeccabile. Al punto che nei primi minuti sfiora per due volte il vantaggio: prima con una palla recuperata vicino alla linea di fondo crossata di Botti, torre di Massa per Fontana che a tu per tu con Donadel spedisce a lato, poi con Crocioni che viene innescata da Massa e vanamente inseguita da Feltrin, ma a tu per tu con l’estremo difensore ospite mette fuori da posizione defilata.

Le occasioni per la Jesina continuano a fioccare: imbucata mancina di Crocioni per Botti che tenta di anticipare Donadel in uscita con un lob ma alza troppo la mira, quindi la stessa Crocioni ingaggia un duello personale col portiere veneto che prima ad una mano le nega il gol in acrobazia, poi si oppone con una doppia parata respingendo di piede una conclusione rasoterra ed alzando sopra il montante la successiva ribattuta. C’è anche il Villorba, che a metà del primo segmento di gara si fa viva con Mella, rapida nel concludere dalla distanza dopo un break di Ghezze ma Generali devia la sfera, quindi con Ghezze che si trova da sola all’altezza del dischetto in una sorta di rigore in movimento ma spedisce alle stelle il tiro.

Dopo l’intervallo si registra un’altra, clamorosa palla gol non sfruttata: da Botti per Massa anticipata in uscita da Donadel che però perde la sfera, ma la numero 77 biancorossa non ne approfitta calciando fuori a porta spalancata. Il Villorba ringrazia e nei minuti finali confeziona il colpaccio: prima acquisendo la superiorità numerica con il rosso a Modesti, espulsa per un uso improprio del gomito (forse troppo alto) in un contrasto a centrocampo, poi pescando il jolly sotto forma di tiro dalla distanza di Mella, che fa terminare la sfera sotto l’incrocio dei pali. E’ il gol che decide la sfida e che permette alle venete di conquistare l’intera posta in palio: per la Jesina, agganciata in classifica a quota 34 dal Riccione, il prossimo impegno prima della sosta pasquale sarà in trasferta, nel derby di San Benedetto del Tronto.