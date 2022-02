Serie C Femminile, punto d'oro per la Jesina contro la capolista Vicenza

Preziosissimo punto strappato dalla Jesina femminile nell’impegno casalingo contro il Vicenza. La formazione veneta, attualmente capolista del girone B nella serie C femminile, con il pareggio nelle Marche vede assottigliarsi il vantaggio nei confronti della diretta inseguitrice Trento, mentre per le ragazze di mister Baldarelli il risultato ottenuto si configura come importante riscontro sul percorso di crescita intrapreso e notevole iniezione di fiducia in vista dei prossimi impegni.

Impeccabile l’approccio delle leoncelle al match: dopo quattro minuti, sugli sviluppi di un fallo laterale, la palla arriva a Tamburini che si accentra e lascia partire un destro a giro che si insacca alle spalle del portiere ospite e porta in doppia cifra la numero 21 jesina nella graduatoria dei bomber del girone. Risponde il Vicenza con Basso: al 19’ in scivolata raccoglie il cross rasoterra di Bauce ma non inquadra lo specchio della porta, al 34’ al termine di un’azione personale centra la sfera a beneficio di Sule anticipata a due passi dalla porta ed al 42’ – imbeccata da Dal Bianco – calcia addosso a Generali sciupando il pallone del pareggio.

La pressione costante del Vicenza trova il suo sbocco naturale nel gol del pareggio, che arriva a metà ripresa: fallo di mano in area sanzionato da Cravotta di Città di Castello con la massima punizione, che Basso trasforma per l'1-1 consolidando con 19 reti il ruolo di leader della classifica marcatori. Attenzione in difesa e pressing costante le armi della Jesina nell’ultima porzione di gara, per difendere il pareggio e mettere a bilancio un punto che vale oro. Prossimo impegno, il derby in programma a Civitanova. Poi spazio ai recuperi, prima giovedì 10 a Portogruaro (incontro valevole per la quattrodicesima giornata) e tre giorni più tardi nuovamente in casa contro il Venezia, sfida prevista dal turno numero quindici.