Dalla Santa cala il tris, la Jesina cede il passo al Venezia

Il recupero del quindicesimo turno non sorride alla Jesina, che parte bene ma subisce il ritorno del Venezia, che grazie ad una tripletta di Elisa Dalla Santa – salita così al secondo posto della classifica delle migliori realizzatrici, dietro Marta Basso del Vicenza – si impone per 3-1 sorpassando contestualmente anche le leoncelle in graduatoria.

Il punteggio si sblocca dopo quindici minuti di gioco: difesa delle venete altissima, lancio per Tamburini che salta Paccagnella in uscita, e da posizione defilata mette dentro il pallone dell’1-0. Il Venezia accusa il colpo e rischia di capitolare di nuovo: stavolta Paccagnella è provvidenziale a chiudere lo specchio della porta a Tamburini, che approfitta di uno svarione del pacchetto arretrato ospite, si incunea tra Malvestio ed Amidei senza però trovare la rete del raddoppio. Poco prima dell'intervallo arriva invece il gol che ristabilisce la parità: centro di Tonon, palla per Della Santa con la pronta riposta di Generali, ma l’estremo difensore della formazione di casa nulla può sulla ribattuta della numero 8 veneto che timbra così l’1-1.

Ripresa che vede l’undici di Murru cominciare col piede giusto: prima il palo coplito dfa Toffoli, poi la parata di Generali che si oppone adeguatamente a Marangon. Ma non basta, perché al 65’ un’azione confusa in area finisce con l’agevolare la battuta da distanza ravvicinata di Dalla Santa che griffa così il 2-1. La Jesina spinge alla ricerca del pareggio, esponendosi però alle ripartenze della formazione avversaria, che al minuto 89 ancora con Dalla Santa mette in ghiaccio il risultato. Un giro di lancette più tardi c'è anche spazio per annotare la conclusione dalla lunga distanza di Valtolina, con il pallone che però va a sbattere sulla traversa: il punteggio non cambierà fino al triplice fischio finale.