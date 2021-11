Jesina ingolfata, il Valdichienti fa il "pieno" al Carotti

Squadra in casa

Squadra in casa Jesina

Il Valdichienti brinda all’esordio in panchina di Bolzan (che ha assunto la guida tecnica succedendo a Daniele Marinelli) con una vittoria importante al “Carotti”. Mastica amaro la Jesina, che sciupa alcune concrete occasioni di sbloccare il punteggio, paga la scarsa lucidità nei sedici metri finali e ha il merito di cercare con continuità il gol del vantaggio, aumentando anche il potenziale offensivo in corso d’opera, ma viene punita nei minuti conclusivi dal gol che rilancia il Valdichienti in classifica.

Dopo una fase di studio, nella prima frazione è la squadra leoncella che prende decisamente in mano le redini della gara: al 13’ Rossi è chiamato al primo intervento della partita, bloccando senza problemi una fiacca conclusione di Nazzarelli dopo una combinazione Jachetta-Martedì. Di ben altro spessore la parata dell’estremo difensore ospite qualche minuto più tardi: contatto Jachetta-Tordini in area, l’arbitro assegna il calcio di rigore che Perri calcia debolmente permettendo a Rossi di deviare preservando l’incolumità della sua porta. Poco altro da segnalare in una prima frazione che lascia pochissime concessioni al bel gioco.

Nel secondo tempo la trazione anteriore scelta dai padroni di casa non sortisce gli effetti sperati, ed il Valdichienti guadagna campo trovando maggiore profondità, e proprio nel finale piazza la stoccata decisiva. La prova tecnica del gol decisivo arriva poco dopo l’80’, con una botta in mischia di Rapagnani su cui Minerva si oppone, poi al minuto 85 arriva il timbro del subentrato Del Brutto, che riceve da Titone, sfrutta un rimpallo favorevole sul rinvio di Moretti e batte l’estremo locale sul palo più distante. Valdichienti che “cicca” il 2-0 al quarto minuto di recupero con Titone, ed obbliga la Jesina al secondo stop consecutivo in campionato.

Il Tabellino:

JESINA – VALDICHIENTI PONTE 0-1 (0-1 p.t.)

JESINA: Minerva, Martedì, Domenichetti (55’ Cameruccio), Zagaglia, Lucarini, Mistura, Jachetta, Moretti, Perri, Giovannini (70’ Sampaolesi), Nazzarelli (63’ Barchiesi). All. Strappini

VALDICHIENTI PONTE: Rossi, Frinconi, Tordini, Colonna, Borgese, Comotto, Marcelli (82’ Muzi), Emiliozzi, Titone, Trillini (82’ Rapagnani), Palmieri (49’ Del Brutto). All. Bolzan

ARBITRO: Gorreja (AN)

ASSISTENTI: Aureli (San Benedetto del Tronto), Bruscantini (MC)

RETE: 84’ Del Brutto