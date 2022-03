Trento-caterpillar, Jesina al "Cardinaletti" battuta 2-0

Niente da fare per la Jesina Femminile contro il Trento, che al “Cardinaletti” si impone all’inglese grazie alle marcature di Varrone e Rosa nella ripresa. Per Valzolgher e compagne si tratta del nono risultato utile consecutivo e la quinta vittoria di fila, che permette loro di restare nella scia di Vicenza e Venezia Fc, anche se la compagine del capoluogo ha una gara in meno rispetto alle due battistrada. Per la squadra di mister Baldarelli arriva il secondo passo falso casalingo dopo quello con il Venezia nel recupero della quindicesima giornata. L’occasione di riscatto si presenterà in occasione del prossimo turno, che vedrà le biancorosse di scena in Veneto contro il Mittici, attualmente al terzultimo posto in graduatoria.

Nel primo tempo succede decisamente poco: al 12’ Tonelli supera anche l’estremo difensore di casa, abile poi a ritrovare la posizione e bloccare a terra la conclusione dell’attaccante trentina. La Jesina si fa vedere al minuto 35 con il tiro di Zambonelli, che non inquadra lo specchio della porta. Nella ripresa la compagine aquilotta cambia marcia e al 61’ trova la rete del vantaggio: verticalizzazione centrale di Fuganti per Varrone, che scappa in velocità, anticipa il portiere di casa e insacca il gol dell’1-0.

Le marchigiane accusano il colpo e all’80’ arriva la rete che chiude il match grazie ad un pezzo di bravura di Rosa, all’undicesimo centro stagionale, che sugli sviluppi di un calcio d’angolo, si esibisce in una spettacolare rovesciata. L’impatto con la sfera è perfetto e il 2-0 è servito. La Jesina si getta in avanti, ma Valzolgher e compagne si difendono con ordine, rischiando solamente in una circostanza: conclusione da fuori area delle marchigiane con la numero uno gialloblu che non si lascia ingannare dalla traiettoria, modificata dal vento e blocca con sicurezza.