Cordella dal dischetto riacciuffa il Tolentino, pari della Jesina al "Carotti"

Un tempo per parte ed un gol per parte al “Carotti”, dove a vincere è l’equilibrio tra un Tolentino passato in vantaggio che ha “ciccato” il colpo del k.o. ed una Jesina che è cresciuta strada facendo recuperando lo svantaggio e scongiurando il rischio del terzo passo falso consecutivo. E’ il Tolentino ad avere l’impatto ottimale sulla sfida, che dopo la supremazia territoriale dei cremisi nel primo quarto d’ora si sblocca al minuto 21 grazie all’acrobazia di Cardinali, che con perfetta corregge in rete il traversone di Borrelli, dal cui piede era anche partito al 17’ anche il pallone calciato dalla bandierina a beneficio di Garcia, inzuccato sopra la traversa. I leoncelli non reagiscono, il Tolentino controlla ed al 29’ tenta l’eurogol dalla lunghissima distanza con Cancelli che però non sorprende Pistola.

L’avvio di ripresa vede ancora gli ospiti pericolosi, quando al 50’ Borrelli non finalizza adeguatamente una rapida ripartenza che lo aveva portato a tu per tu con Pistola, calciando altissimo. La Jesina si rianima, ed a metà frazione si fa viva in area cremisi con una correzione fuori misura di Capomaggio su piazzato di Belkaid il quale, al 68’, costringe l’estremo difensore ospite alla deviazione in corner. E’ il preludio alla rete che arriva al 70’, su penalty trasformato impeccabilmente da Cordella e decretato per un tocco di mano di Bracciatelli su conclusione del solito Belkaid. Ultimo quarto d’ora con due occasioni nitide, una per parte, ma non sfruttate: al 79’ Orsini mette una pezza bella grossa sul tocco sottomisura di Capomaggio, cinque minuti più tardi Moscati nell’area piccola non trova l’impatto sulla sfera, ed il triplice fischio certifica così l’1-1.

Il Tabellino:

JESINA-TOLENTINO 1-1 ( 0-1 p.t.)

JESINA: Pistola, Grillo (89’ Baah Donkor), Giovannini, Zandri, T. Capomaggio, Lucarini, Chacana (57’ Nazzarelli), Zagaglia (75’ Kouentchi), Cordella, Belkaid, Giunti. All. Strappini

TOLENTINO: Orsini, Tomassetti, Balbo, Mercurio, Sosa Ugolini, Bracciatelli, Cancelli (69’ Nasic), Santoro (75’ Salvucci), Cardinali (75’ Moscati), Borrelli, Garcia. All. Ionni (squalificato Possanzini)

ARBITRO: Cacchiarelli (San Benedetto del Tronto)

ASSISTENTI: Marchei (AP), Di Tella (AN)

RETI: 21’ Cardinali, 71’ Cordella su rig.