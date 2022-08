Jesina, gran poker in amichevole: 4-2 al San Marino Academy

Primo allenamento congiunto per la Jesina Calcio Femminile e la San Marino Academy. La squadra di mister Francesco Baldarelli inizia con un impegno probante per verificare il livello di preparazione fin qui raggiunto dalle sue ragazze, in quanto la San Marino Accademy allenata da mister Giulia Domenichetti milita in una categoria superiore. Ma nonostante la differenza di categoria, la Jesina è riuscita ad imporsi con il risultato finale di 4-2 maturato grazie ai gol di Lucrezia Di Fiore, Battistoni, Berti e Oleucci, mentre per la San Marino Academy c'è stata la doppietta di bomber Barbieri.

La squadra di casa parte subito bene evidenziando trame di gioco propositive e un aggressività convincente a tutto campo, a riprova che le ragazze stanno acquisendo le indicazioni e i dettami di mister Baldarelli. Al di là dei facili entusiasmi per un successo comunque prestigioso, le leoncelle dovranno proseguire con questa intensità e con la giusta carica per affrontare un campionato di serie C che si preannuncia difficile e insidioso, ma la squadra vista all’opera al san Sebastiano di Jesi fa ben sperare per il futuro. Il tutto finalizzato ad arrivare nella miglior condizione per l’esordio in campionato in casa dell’Orvieto l’11 settembre.