Jesina, la lunga agonia e la discesa in Promozione, punto più basso di una storia centenaria

Al “Carotti” termina con gli striscioni bruciati dai tifosi, la contestazione rivolta a dirigenza e squadra per la conclusione di una stagione che segna la discesa in Promozione, punto più basso toccato dal club nella sua quasi centenaria storia. Viene scritta a maggio 2024 la pagina probabilmente più amara della storia calcistica di Jesi, che fa sembrare nulla quel doppio salto all’indietro del 1991 quando, dopo due lustri tra C2 e C1, prese forma la ripartenza dal primo campionato regionale. Una caduta che ha del fragoroso, frutto di scelte inadeguate che hanno portato ad una lenta agonia, culminata con la sanguinosa sconfitta casalinga nello spareggio salvezza contro il Monturano Campiglione, disputato davanti a 1500 tifosi.

Eppure, la prima parte di campionato, seppur con un organico indebolito rispetto all’anno passato, non lasciava certo presagire un epilogo del genere. Infatti al giro di boa la formazione leoncella si era presentata con un bottino di 23 punti messi in cassaforte, addirittura ad una manciata di lunghezze addirittura. Resta pertanto senza risposta il quesito se le sei vittorie (tra cui anche quella dell’ultima di andata contro la Civitanovese regina dell’Eccellenza) ed i cinque pareggi centrati nelle prime quindici siano il frutto di una squadra che abbia sovraperformato per poi crollare sotto il peso dello sforzo, o abbia pagato una cattiva gestione che non è riuscita ad invertire un trend negativo iniziato con le prime gare del 2024, abbinata alla crescita delle dirette concorrenti le quali hanno cominciato a muovere con regolarità la classifica facendo scalare sempre più giù i biancorossi.

Di certo, i numeri sono impietosi: appena diciannove gol fatti (solo l’Atletico Colli ultimo ha fatto peggio con 15), di cui solo sei nella seconda metà di torneo, tra cui quello per battere proprio il fanalino di coda in trasferta il 14 gennaio e quelli dei pareggio contro Tolentino ed Urbania, unici due punti presi al “Carotti” in un 2024 orribile con undici sconfitte. La dodicesima è stata quella che ha fatto traboccare il vaso della rabbia: perché ha sancito la retrocessione, in un match-spareggio dei play-out da dentro o fuori dove sarebbe bastato strappare un pari ai supplementari per mantenere la categoria, per giunta contro una formazione che ha schivato solo all’ultima giornata la retrocessione diretta pareggiando a Macerata. E capace di segnare due gol all’over time dopo le ultime sei partite di regular season chiuse in “bianco” (curiosamente, l’ultimo gol segnato è stato nell’1-0 casalingo proprio contro la Jesina dello scorso 3 marzo).

Il day after, se possibile, è ancora più cupo. Ci sono i mea culpa del presidente Chiariotti, che ha pubblicamente chiesto scusa ai tifosi che lo hanno atteso all’uscita degli spogliatoi con il controllo delle forze dell’ordine, non ci sono invece quegli acquirenti che dovrebbero rilevare il club il cui numero uno è stato bersaglio di malumori prima e contestazioni poi ormai da diversi mesi. Quello che invece servirebbe è una pianificazione accurata, un’esigenza imprescindibile per rialzarsi dopo uno scivolone del genere. Ma anche un atto dovuto nei confronti di una piazza che pure nel momento più buio ha saputo rispondere presente, con un pubblico da categoria superiore nella partita più delicata degli ultimi anni. Quelle 1500 persone del “Carotti” contro il Monturano Campiglione sono un patrimonio di inestimabile valore. Smarrirlo sarebbe davvero un danno molto più grave di una retrocessione.