Jesina puntuale, fanalino di coda Spal battuto 3-1

La Jesina è puntuale all’appuntamento con i tre punti, nella sfida contro la Spal fanalino di coda del girone B. La formazione leoncella piega per 3-1 le estensi, concedendosi anche il lusso di sciupare due penalty, ma mettendo in cassaforte la vittoria numero undici in campionato che conferma l’ottavo posto e mantiene inalterato il distacco dalla zona calda della graduatoria, che ammonta sempre a sette lunghezze.

Subito avanti la formazione di mister Baldarelli: minuto 8, punizione dal vertice destro dell’area di rigore, perfetta la traiettoria disegnata da Modesti che fa terminare la sfera sotto l’incrocio del pali. L’occasione per il raddoppio arriva su un calcio di rigore: il retropassaggio di Braga sul lungo rinvio di Cantori è troppo lento e non arriva a destinazione, Tamburini è rapidissima ad intercettarlo ma viene stesa da Merli, che si rifà pochi istanti dopo opponendosi con successo in due tempi alla trasformazione del numero 18 jesino. Le ospiti puniscono l’errore al 35’: filtrante della capitana Grassi per Pirani, sponda a beneficio di Sartori che con un diagonale rasoterra infila Cantori per il gol dell’1-1. L’ultimo sussulto è di Zambonelli, che su un cross dalla sinistra cerca la deviazione che non inquadra però lo specchio della porta.

Ripresa che si apre con il nuovo vantaggio della Jesina: l’azione, al 48’, si sviluppa sulla fascia destra alimentata da Tamburini, verticalizzazione per la neo entrata Valtolina che riceve, si accentra, e conclude con un sinistro indirizzato sul palo più distante che non lascia scampo a Merli. Il gol della sicurezza potrebbe nuovamente arrivare dagli undici metri: un’incursione di Valtolina sul lato corto dell’area viene fermata con troppa irruenza da Amadori, ma dal dischetto Modesti colpisce in pieno la traversa. Il conto dei legni viene pareggiato dalla Spal, con una punizione dalla lunga distanza che centra il montante, quello delle reti invece no: al 71’ Zambonelli manovra sul settore sinistro, traversone e volée vincente di Crocioni che cala il tris. La Jesina chiude in avanti, forte anche della superiorità numerica maturata per il rosso a Chierici (doppia ammonizione), va ancora vicina al gol, ma il 3-1 non cambierà fino al triplice fischio finale.