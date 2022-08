Jesina nel segno del tris: 3-1 in amichevole contro la Passatempese

Reduce dal 3-3 nello scrimmage contro il Montefano, la Jesina nel penultimo test previsto dal calendario di precampionato si impone 3-1 sulla Passatempese, che nella stagione 2022/2023 è stata inserita nel Girone B di Promozione. Un allenamento congiunto che ha permesso al tecnico Strappini di avere riscontri su un assetto diverso dal consueto, vista la rinuncia iniziale a Iori e Jachetta e il turno di stop concesso a Orlietti, tenuto precauzionalmente a riposo dopo essere uscito acciaccato dall’ultimo test-match.

I ragazzi di Mister Strappini hanno espresso un buon gioco per larghi tratti, si sono visti schemi e giocate individuali di grande pregio, come la seconda rete per opera di uno dei nuovi arrivi in questo precampionato, ovvero Nicholas Fermani: dopo aver conquistato la sfera al limite dell’area, ha fatto partire un tiro a giro imparabile sul secondo palo. La prima marcatura è stata di Luca Giovannini (su assistenza di Trudo), ormai un veterano nel centrocampo jesino e autore già di due gol dopo quello segnato contro il Marzocca. La Passatempese, dopo aver colpito un palo con Simoncini, accorcia le distanza al 70’ con Camilletti, abile a concretizzare l’assist di un Ferreyra apparso già in palla. Sancisce il 3-1 finale bomber Iori, con una zampata vincente su azione di calcio d’angolo.

Ultimo allenamento congiunto, prima dell’inizio ufficiale della stagione, mercoledì 31 agosto contro il Borgo Minonna al Petraccini. Poi sarà tempo di incontri ufficiali: prima l’andata degli ottavi di finale della coppa di categoria sul campo del Fabriano Cerreto, in programma domenica 4 settembre. Successivamente, l’esordio nel torneo di Eccellenza, che avverrà tra le mura amiche sette giorni più tardi, quando al “Carotti” si presenterà l’Atletico Ascoli.