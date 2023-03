Massa stende il Padova: la Jesina sale al sesto posto

Dopo la sconfitta rimediata a Venezia, pronto riscatto per la Jesina Femminile, che nell’incontro valevole per la ventesima giornata supera di misura il Padova agganciandolo al sesto posto a quota 33. Partita equilibrata quella tra le squadra leoncella e la compagine veneta, decisa da una rete su palla inattiva alla mezz’ora della ripresa. Nella prima frazione la Jesina è pericolosa con Massa, che ottimamente servita da Catena al termine di una lunga sgroppata di Botti, calcia rasoterra e Polonio respinge di piede, ripetendosi poco dopo nuovamente su Massa, che a tu per tu con l’estremo difensore ospite calcia forte senza però angolare adeguatamente. Anche le biancoscudate si fanno vive nell’area leoncella, e sfiorano il vantaggio con due nitide occasioni: Servetto al quarto d’ora con un tiro a giro di sinistro mancando di poco il bersaglio così come Dal Fra, alla mezz’ora, che prova il pallonetto ma viene murata da Generali, provvidenziale nell’opporsi anche alla ribattuta di Michelon.

Nella ripresa padrone di casa vicine alla rete dell’1-0 con l’invenzione di Botti, che dopo un break delle biancorosse prende la sfera e dall’interno del cerchio del centrocampo prova a sorprendere con un lob Polonio, che indietreggia e si salva in corner. Il punteggio si sblocca al 73’, sugli sviluppi di una punizione dalla tre quarti che trova puntuale alla deviazione sottomisura Massa, brava ad incunearsi tra le maglie della difesa veneta e indovinare il colpo di testa vincente. Il Padova prova a reagire, e su un cross dalla destra respinto da Generali, il capitano ospite Fabbruccio cerca la porta ma la sua conclusione viene respinta: è l’ultimo sussulto del match, che si chiude con l’affermazione di misura della formazione di mister Baldarelli, attesa ora dal Lumezzane terza forza del torneo.