Jesina, primo acquisto: da Montefano arriva il difensore centrale Diego Orlietti

Primi movimenti di mercato per la Jesina, che ha ufficialmente comunicato l’ingaggio del difensore Diego Orlietti. Classe 2002, il centrale dorico si è messo in luce con la maglia del Bologna, con cui ha collezionato sedici presenze nel Campionato Under 17 di categoria 2018/2019. E' poi arrivata l'esperienza con la maglia della Vigor Senigallia, mentre nella scorsa stagione ha indossato la casacca del Montefano.

Orlietti dovrebbe affiancare al centro della retroguardia Enrico Mistura, occupando il posto restato vacante dopo la partenza di Lucarini, entrato a far parte della rosa del Latina che disputerà il prossimo campionato di Lega Pro. Per la conferma del capitano della formazione leoncella si attende l’ufficialità, e saranno ancora a disposizione del tecnico Marco Strappini – riconfermato al timone – anche Martedì, Cameruccio, Jachetta e Sampaolesi.

Chi invece sembra irreversibilmente allontanarsi da Jesi è Matteo Perri. Il venticinquenne attaccante è uno degli uomini mercato, grazie ai 19 centri stagionali che costituiscono anche il suo “personal best” in carriera (si era fermato a 17 con il Lamezia in Promozione, toccando poi quota 15 con la maglia giallorossa nell’Eccellenza calabrese due stagioni fa). Il desiderio di misurarsi in una categoria potrebbe avverarsi con il passaggio alla Vigor Senigallia neopromossa in D, già sulle sue tracce.