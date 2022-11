Trudo ancora match-winner: la Jesina vince e sale al secondo posto

E’ un guizzo di Trudo, entrato in campo da pochi minuti, a decidere la sfida tra Jesina e Forsempronese. Un successo di misura che allunga ulteriormente la serie di risultati utili della formazione di mister Strappini, che non perde in campionato da fine settembre e per effetto dei tre punti conquistati si colloca alle spalle dell’imbattuta capolista Atletico Ascoli, in vetta con cinque lunghezze di vantaggio. La squadra pesarese lascia così il “Carotti” a mani vuote, nonostante abbia espresso un gioco qualitativamente valido, che conferma però le difficoltà in trasferta visto che sono appena due i punti incamerati nelle ultime quattro uscite esterne.

Sono gli ospiti a scattare meglio dai blocchi: più Forsempronese che Jesina nella prima metà di gara, ma Minerva fa sempre buona guardia respingendo al mittente le iniziative della formazione di Fucili, che ci prova soprattutto con Battisti e poco prima del duplice fischio con una conclusione di Pagliari sparata addosso all’estremo difensore leoncello. Nella ripresa Strappini pesca dalla panchina Kevin Trudo e punta sulla trazione anteriore per provare a crepare il muro costruito dall’attente difesa del Fossombrone. Scelta azzeccata, perché già al 61’ Marcantognini deve sbrogliare la matassa sulla combinazione pericolosa Iori-Giovannini, con il tap-in decisivo fallito da Orlietti. E’ il preludio alla rete decisiva, timbrata proprio da Trudo che si destreggia impeccabilmente e lascia partire un tiro dalla traiettoria perfetta che si insacca in rete per l’1-0.

Sbloccato il punteggio, i padroni di casa crescono e dopo lo scampato pericolo al 68’ (tentativo di Palazzi respinto da Orlietti) vanno vicini al raddoppio in due circostanze: prima con Campana al 77’ che alza troppo la mira, poi con Capomaggio la cui incornata non ha sufficiente forza. Nei minuti conclusivi assalto della Forsempronese alla disperata ricerca del pareggio, ma prima Cameruccio – al minuto 84 – e poi Minerva a tempo scaduto blindano il successo che conferma l’ottimo stato di salute dei biancorossi, attesi ora dalla trasferta dell’Helvia Recina di Macerata.

Il Tabellino:

JESINA - FORSEMPRONESE 1-0 (0-0 p.t.)

JESINA: Minerva, Martedì, Cameruccio, Capomaggio, Borgese (76’ Garofoli), Orlietti, Dolmetta (85’ Ciavarella), Campana, Iori, Jachetta (60’ Trudo), Giovannini. All. Strappini

FORSEMPRONESE: Marcantognini, Riggioni, Mea, Bucchi (82’ Gaia), Rosetti, Codignola, Loberti (69’ Tonucci), Conti (90’ Spaccazocchi), Pagliari (49’ Palazzi), R. Pandolfi (74’ L. Pandolfi), Battisti. All. Fucili

ARBITRO: Sarnari (MC)

ASSISTENTI: Tidei (FM), Bruscantini (MC)

RETE: 66’ Trudo