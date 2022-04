Gioiello di Monachesi, la Jesina si prende il derby del "Carotti"

Un guizzo di Monachesi premia una Jesina caparbia, che fa suo il derby superando la resistenza di un Fabriano Cerreto generoso, ma obbligato a cedere al cospetto del costante forcing dei padroni di casa e che una volta sotto nel punteggio non riesce adeguatamente a replicare. La formazione di Strappini prende tre punti pesanti in chiave play-off, difendendo la quinta posizione che garantirebbe l’accesso agli spareggi promozione, mentre quella di Giacometti resta ancora fuori dalle sabbie mobili degli scontri play-out, sebbene il margine di sicurezza sia risicato ed al momento ammonti ad appena due lunghezze.

Prima frazione che fa registrare il pari non solo nel risultato parziale, ma anche nelle occasioni create. La prima è di marca leoncella, con l’inzuccata di Martedì al minuto 12 sugli sviluppi di un tiro dalla bandierina, e la risposta degli ospiti è affidata al 26’ a Tizi la cui conclusione è rimpallata in corner da Lucarini. Ancora Jesina al 31’, con Santini che si oppone in maniera efficace al tiro di Garofoli, e Fabriano Cerreto che si rende pericoloso con Del Sante che nel cuore della area locale non trova lo spazio per girarsi e battere a rete. Ultimo sussulto, poco prima del duplice fischio, una girata di Perri innescata da Jachetta, col pallone che però si perde sul fondo.

Nel secondo tempo cresce la pressione della Jesina, che trova sbocco nella rete che deciderà il confronto: Rossi per Monachesi, delizioso destro a girare con la sfera che si infila sotto l’incrocio per la rete dell’1-0. Sulle ali dell’entusiasmo, i padroni di casa sfiorano anche il 2-0, con l’assist di Jachetta per Giovannini il quale da pochi passi non trova la deviazione giusta. La reazione del Fabriano sta tutta nel tentativo dal limite di Montagnoli, senza fortuna. Poco per sperare di riaprire un derby che la Jesina chiude incamerando così l’undicesima vittoria in campionato, l’ottava al “Carotti”

Il Tabellino:

JESINA – FABRIANO CERRETO 1-0 (0-0 p.t.)

JESINA: Minerva, Martedì, Lucarini, Mistura, Domenichetti (46’ Giovannini), Cameruccio, Garofoli (92’ Brocani), Rossi, Monachesi (86’ Evangelisti), Jachetta (76’ Zagaglia), Perri. All. Strappini

FABRIANO CERRETO: Santini, Salsiccia (86’ Buldrini), Stortini (77’ Lattanzi), Lispi, Santamarianuova, Spuri (70’ Crescentini), Pagliari, Aquila, Bastos Moncalvo (57’ Montagnoli), Del Sante, Tizi (70’ Marengo). All. Giacometti

ARBITRO: Racchi (AN)

ASSISTENTI: Giretti (MC), Giacomucci (PU)

RETE: 63’ Monachesi