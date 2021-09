Jesina, buona la prima: un gol per tempo e Porto S.Elpidio al tappeto

Confortante esordio nel torneo 2021/2022 per la Jesina di mister Strappini, che con un gol per tempo supera la resistenza dell’Atletico Porto Sant’Elpidio e trova così ulteriore riscontro nei confortanti segnali di crescita mostrati nell’ultima porzione della preseason.

L’inizio è al piccolo trotto, poi al 18’ prima nota di cronaca rilevante con Tenkorang (ultima new entry nella fila ospiti e gemello di Joshua Tenkorang, centrocampista del Campobasso) che in precarie condizioni di equilibrio riesce comunque a calciare dal vertice destro dell’area piccola, senza riuscire però ad inquadrare la porta. Passano sei minuti e la Jesina si porta sull’1-0: l’azione nasce dal piede di Jachetta, la cui punizione precisa trova puntuale lo stacco di testa di Mistura che non lascia scampo a Di Nardo.

Squadre che rientrano in campo dopo il riposo modificate sia per scelta tecnica (Medori per Baciu nell’Atletico) sia per necessità (fuori Moretti dentro Brocani per i leoncelli). Ma la gara subisce un altro scossone quando al 55’ Orazi rimedia il secondo giallo nel breve volgere di pochi minuti, che obbliga il direttore di gara ad estrarre il rosso. In inferiorità numerica, il Porto Sant’Elpidio non si scoraggia e prova generosamente ad avanzare prestando però il fianco alle ripartenze dei padroni di casa. Al minuto 81 arriva così il raddoppio della Jesina: mischia in area, Perri si districa bene ma non riesce a tirare in porta, sul rimpallo si avventa Barchiesi che insacca il 2-0. Risultato in ghiaccio (sebbene Iovannisci quattro minuti dopo calci fuori da buona posizione il pallone del possibile 1-2) e biancorossi che possono così festeggiare.

Il Tabellino:

JESINA – ATLETICO PORTO S.ELPIDIO 2-0 (1-0 p.t.)

JESINA: Minerva; Lucarini, Mistura, Martedì, Cameruccio, Garofoli (80’ Longhi), Moretti (52’ Brocani), Zagaglia (72’ Barchiesi), Jachetta (90’ Nazzarelli), Perri, Giovannini. All. Strappini

ATLETICO PORTO SANT’ELPIDIO: Di Nardo; Cantarini, Ballanti, Mozzoni; Bordi (66’ Iovannisci), Candidi (87’ Traversa), Orazi, Baciu (46’ Medori), Calamita; Ganci, Tenkorang. All. Palladini

ARBITRO: Giorgiani (PU)

ASSISTENTI: Cordella (PU), Baldisserri (PU)

RETI: 24’ Mistura, 81’ Barchiesi