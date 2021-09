Jesina, pareggio in Coppa con Civitanova e ottavi di finale conquistati

Ostacolo Civitanova superato e ottavi di finale di Coppa conquistati per la Jesina Calcio Femminile. Per la formazione allenata da mister Iencinella, il pareggio casalingo ottenuto nella seconda partita prevista dal doppio confronto è stato sufficiente a procedere nel tabellone della competizione, grazie all’affermazione conseguita all’andata.

Nel primo confronto, disputato sul sintetico dell’Antistadio F.lli Ciccarelli di Civitanova, la squadra leoncella si era imposta con il punteggio di 2-0, grazie alle reti siglate da Modesti su calcio di punizione e di Zambonelli su assist di Fontana. Più combattuto il return-match, che ha visto la squadra ospite maggiormente aggressiva e già in gol al 10’ grazie a De Luca. La Vis mantiene alti i ritmi anche nella ripresa pervenendo al raddoppio al 51’ con Silvestrini e sfiorando addirittura il tris con Spinelli la cui conclusione, deviata, ha centrato il palo. I gol che hanno garantito il passaggio del turno per la Jesina sono arrivati nell’ultimi segmento di gara: i sinistri di Fontana e Valtolina (in rete rispettivamente al minuto 80 e 82) hanno infatti fissato il punteggio sul definitivo 2-2 archiviando definitivamente il discorso qualificazione.

L’esordio per la formazione di Iencinella nel Girone B del Campionato di Serie C sarà in trasferta, il 10 ottobre, sul campo del Riccione. Debutto casalingo una settimana più tardi contro l’Atletico Oristano. Ottobre sarà anche il mese del derby con la Vis Civitanova: la prima rivincita dopo la Coppa sarà al “Cardinaletti” ed è fissata per il 31 ottobre.