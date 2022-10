Cameruccio risponde a Fermani: 1-1 in Coppa tra Jesina e Castelfidardo

Nella gara d’andata dei quarti di finale di Coppa Italia Eccellenza, il Castelfidardo impatta per 1-1 in casa della Jesina, lasciando aperto il discorso qualificazione alla gara di ritorno, in quello che è stato un antipasto della sfida di domenica di campionato, quando le due formazioni si ritroveranno di fronte nel match valevole per la quinta giornata.

Ottimo avvio dei fidardensi che passano subito in vantaggio con il tap-in vincente di Fermani, il quale approfitta di un approccio soft da parte della difesa locale. Rispondono i “leoncelli” con Cameruccio al 10’, con un tiro cross che sorvola la traversa. I ragazzi di mister Marco Giuliodori creano alcune situazioni interessanti con Achaval - colpo di testa fuori di poco - e Fabiani che tenta l’eurogol nel tentativo di sorprendere Pistola fuori dai pali. La Jesina prova a farsi vedere nel finale di frazione senza creare troppe preoccupazioni a David.

Ad inizio ripresa i biancoverdi perdono il 2004 Cognigni per infortunio con l’ingressso in campo tra i pali dell’altro 2004 Niccolini. I padroni di casa provano a spingere e pervengono al pareggio al 60’ con Cameruccio. Il Castelfidardo regge bene l’urto nel finale e chiude con l’1-1. Appuntamento al return-match, che metterà in palio l’accesso alle semifinali della competizione, ed a domenica per il secondo atto stagionale stavolta coi tre punti in palio.

Il tabellino:

JESINA - CASTELFIDARDO 1-1 (0-1 p.t.)

JESINA: Pistola, Martedì, Cameruccio (69’ Ottaviani), Campana, Borgese (58’ Giovannini), Capomaggio, Grillo, Garofoli, Ciavarella (75’ Re), Nazzarelli, Monachesi (91’ Mazzarini). All. Strappini

CASTELFIDARDO: David (47’ Niccolini), Coppi, Baldoni, Crescenzi, L. Fabiani, Ruiz, Guella (64’ Strologo), N. Fermani, Achaval, Ristovski, Cognigni (47’ Cesca). All. Giuliodori

ARBITRO: Barbatelli (MC)

ASSISTENTI: Poentini (PU), Baldoni (AN)

RETI: 1’ Fermani, 60’ Cameruccio