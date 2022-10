Jesina cinica nel derby: Iori punisce un Castelfidardo inconcludente

Una Jesina cinica mette in tasca i tre punti nel remake della sfida di Coppa di mercoledì. Castelfidardo beffato dalla squadra leoncella, che con una prestazione non particolarmente brillante ottiene il massimo risultato con il minimo sforzo. Per i fidardensi arriva un’altra sconfitta, sicuramente immeritata per quanto fatto vedere in mezzo al campo: infatti i biancoverdi hanno creato diverse palle gol, non riuscendo però a capitalizzarle, facendo i conti col quinto k.o. consecutivo – il terzo senza segnare – con parecchio rammarico.

Il Castelfidardo si presenta all’appuntamento con diverse defezioni, specialmente in difesa, con mister Giuliodori che deve reiventarsi il pacchetto arretrato, mentre Strappini deve fare i conti con una condizione non ottimale di Iori e Orlietti scesi in campo stringendo i denti. Dopo un avvio senza tante emozioni, al primo affondo per i “leoncelli” Francesconi stende Giovannini in area di rigore. E’ rigore per i locali con Iori che non sbaglia e porta avanti i suoi. I biancoverdi non rimangono a guardare: Achaval al 24’ di testa non trova di poco la porta, poi la conclusione di Braconi viene bloccata da Minerva. Ancora Achaval avrebbe una buona palla al 38’ ma pecca di precisione.

Nella ripresa batte ancora un colpo il Castelfidardo con il neo entrato Guella, al 62’: il suo pallonetto si ferma sulla traversa ed il rimpallo finisce addosso a Minerva, terminando in corner. La Jesina si fa vedere al 65’ con Re che non riesce a deviare in porta la bella palla di Jachetta. Tuttavia i fidardensi continuano il loro pressing: Crescenzi al 66’ a tu per tu con Minerva spara alto, poi tocca a Fabiani, di testa, andare vicino al pari. Nel finale Braconi avrebbe la palla per il pareggio ma non trova la porta, permettendo ai padroni di casa di festeggiare al triplice fischio.

Il Tabellino:

JESINA – CASTELFIDARDO 1-0 (1-0 p.t.)

JESINA: Minerva, Grillo, Cameruccio, Capomaggio, Borgese, Orlietti, Giovannini (75’ Nazzarelli), Garofoli, Iori, Jachetta (85’ Campana), Dolmetta (63’ Re). All. Strappini

CASTELFIDARDO: David, Strologo (75’ Suarato), Baldoni, Cesca (50’ Crescenzi), Fabiani, Francesconi, Ristovski (58’ Guella), Fermani, Achaval, Braconi, Cognigni. All. Giuliodori

ARBITRO: Bruschi (FE)

ASSISTENTI: Giannelli (PU), Fetai (MC)

RETE: 19’ Iori su rig.