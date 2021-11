Jesina-Biagio: tanti ex e molto più di un derby

Archiviare Montegranaro. Questo è il mantra che in settimana si è cercato di interiorizzare in casa Biagio Nazzaro, per rimediare alla battuta di arresto di domenica scorsa, rovinosa non tanto dal punto di vista di risultato e classifica, ma in relazione alla brutta prestazione offerta.

Il calendario vede la formazione chiaravallese affrontare una seconda trasferta consecutiva. Si viaggia verso Jesi, poco più di dieci chilometri per ritrovare compattezza e morale. Al cospetto di un avversario tosto, bene assemblato e con un “mix” alchemico di elementi di esperienza e giovani di qualità, che con i fatti sta riportando entusiasmo in una piazza storica e notoriamente calda, alla quale non si addice certo un campionato di “basso profilo” qual è l’Eccellenza. La Jesina di Marco Strappini ha cinque lunghezze di vantaggio, ha perso una sola partita ed è in piena corsa per un piazzamento di rilievo, tenuto conto che la vetta non è poi a distanza siderale. Pronostico tutto a favore dei leoncelli, che finora però hanno fatto meglio in trasferta che in casa propria.

Si deve a Federico Battaglia l’unico sorriso strappato a Jesi in quasi cento anni di storia. Fu infatti l’attaccante toscano a segnare, di testa, la rete decisiva a sei minuti dalla fine della gara inaugurale del campionato 2007-08, che la Jesina chiuse al secondo posto (ma ai play off fu la Cingolana a prevalere) e la Biagio al terzultimo, trovando la salvezza ai play out ai danni del Montegiorgio.

La “jesinità” di alcuni giocatori che vestono rossoblù e, in generale, la presenza di diversi ex incrementano l’interesse per il confronto. Prima volta da avversario per Michele Domenichetti, con 257 gettoni di presenza (secondo di sempre, dietro soltanto all’inarrivabile Giuliano Santinelli) accumulati in dieci anni di onorata militanza biagiotta.

Fischio d’inizio domenica alle ore 14.30 allo stadio Comunale “Pacifico Carotti” di Jesi. Biagio senza Cerolini, Terranova, Bellucci e Toni, alle prese con acciacchi vari. In forte dubbio anche Falini. Direzione di gara affidata a Kristian Ubaldi della sezione di Fermo, assistito da Stefano Allievi della sezione di San Benedetto del Tronto e Giacomo Ielo della sezione di Pesaro.