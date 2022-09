Iori batte due colpi, cade al "Carotti" la capolista Azzurra Colli

Due squilli di Iori e la Jesina centra la prima affermazione in campionato. A farne le spese l’Atletico Azzurra Colli, arrivato al “Carotti” da capolista dopo le due affermazioni di misura a Castelfidardo ed in casa contro l’Urbino. I leoncelli si rendono protagonisti di una prestazione concreta, imponendo lo stop ad una squadra ancora imbattuta considerando anche il doppio confronto di Coppa – con relativa qualificazione – disputato contro l’Atletico Ascoli. La squadra di mister Stallone approccia al match in maniera particolarmente guardinga, cercando di non concedere troppo spazio ad una Jesina che prende in mano le redini della gara senza però creare troppi grattacapi al pacchetto arretrato ospite. E così, prima del duplice fischio ci sono da segnalare solo al quarto d’ora la bella parata di Scartozzi su Monachesi, sul cui diagonale – propiziato da una giocata di Jachetta – il portiere del Colli fa buona guardia, ripetendosi poco prima del 40’ sul tentativo di Giovannini a pelo d’erba.

Al rientro in campo dopo l’intervallo, è l’Atletico a dare l’impressione di maggiore verve, ma dopo dieci minuti è la Jesina a sbloccare il risultato: Scartozzi è nuovamente chiamato in causa, stavolta dalla legnata di Jachetta appena fuori dall’area, ma sul pallone respinto dal portiere degli ospiti si avventa Iori che realizza così il gol dell’1-0. L’Azzurra Colli non fa nemmeno in tempo a riorganizzarsi: i padroni di casa timbrano quasi istantaneamente il 2-0, al termine di un’azione nata sull’asse Giovannini-Campana e conclusa ancora da Iori che sigla così la doppietta personale. La mezz’ora – abbondante – a disposizione degli ospiti per cercare di riaprire il match non viene praticamente messa a frutto: Minerva resta in sostanza inoperoso limitandosi a sbrigare l’ordinaria amministrazione, ed al triplice fischio la Jesina può brindare ad un successo meritato.

Il Tabellino:

JESINA - ATLETICO AZZURRA COLLI 2-0 (0-0 p.t.)

JESINA: Minerva, Grillo, Martedì, Campana, Campomaggio, Orlietti, Giovannini (85’ Borgese), Dolmetta (51’ Re), Iori, Jachetta (91’ Nazzarelli), Monachesi (81’ Trudo). All. Strappini

ATLETICO AZZURRA COLLI: Scartozzi, Paniconi (91’ Albanesi), Vallorani, Sosi, Filipponi, Aliffi (59’ Alfonsi), Petrucci (86’ Acciarri), Fazzini (59’ Alighieri), Ciabuschi, Gesue, Del Marro (65’ Panichi). All. Stallone

ARBITRO: Bini (MC)

ASSISTENTI: Bara (MC), Bilò (AN)

RETI: 55’ e 58’ Iori