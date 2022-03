Jesina ed Atletico Gallo, il guizzo non arriva: al "Carotti" finisce 0-0

Jesina ed Atletico Gallo ci provano, ma non riescono nell’intento di sbloccare il punteggio e dare un senso ad un match che si chiude a reti bianche, complici anche assenze pesanti (Perri nella squadra leoncella, Ridolfi nell’undici di mister Mariotti). Alla fine il punto diventa il giusto premio alle buone intenzioni sia degli ospiti, che in corso d’opera sono costretti a fronteggiare defezioni e problematiche fisiche – con relative sostituzioni - che ne affievoliscono la verve, sia dei padroni di casa usciti alla distanza nella ripresa dopo un primo tempo in cui erano stati i pesaresi a farsi preferire.

La prima occasione degna di nota arriva al 17’ con Lazzari che riesce a superare la retroguardia biancorossa e punta dritto verso Minerva, ma la sua conclusione mancina manda il pallone a sbattere contro il montante. Risponde la squadra di Strappini con un colpo di testa di Lucarini che non inquadra il bersaglio. Ancora Jesina qualche minuto più tardi con Monachesi che al 28’ trova sulla sua strada il provvidenziale recupero di Notariale, mentre poco prima del duplice fischio Domenichetti stoppa il tentativo di Dominici nel cuore dell’area locale.

Secondo tempo in cui le formazioni tentano di trovare la via del gol dalla distanza, e così c’è lavoro prima per Cappuccini che spedisce in corner un pallone calciato da fuori area da Monachesi, e poi per Minerva che si oppone al 60’ alla sberla di Lazzari concedendo il corner ai pesaresi. Nel finale di match un paio di palloni buoni per Jachetta, ma al 75’ – su invito di Monachesi – il suo tiro si perde sul fondo e successivamente un calcio di punizione dal limite finisce di poco a lato.

Il Tabellino:

JESINA – ATLETICO GALLO 0-0

JESINA: Minerva, Martedì, Cameruccio, Garofoli (77’ Tiriboco), Lucarini, Mistura, Domenichetti, Zagaglia (46’ Evangelisti), Nazzarelli (46’ Giovannini), Jachetta, Monachesi. All. Strappini

ATLETICO GALLO: Cappuccini, Fabbri, Notariale, Dominici, Nobili, Di Gennaro, Giunti (88’ Focarini) Rizzato, Muratori (57’ Bartolini 78’ Belkaid), Lazzari (82’ Sanchini), Magnanelli. All. Mariotti

ARBITRO: Gorreja (AN)

ASSISTENTI: Paradisi (PU), Giacomucci (PU)