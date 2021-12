"Double" Perri, Colli al tappeto: la Jesina torna al successo

Doppio Perri e la Jesina interrompe il prolungato digiuno di vittorie in campionato, che durava da un mese (ultima affermazione il rotondo 7-0 nel match contro la Biagio Nazzaro). Successo che non fa una piega quello centrato dalla formazione leoncella, che con un gol per tempo intasca i tre punti contro un’Azzurra Colli che al “Carotti” si è espressa al di sotto dei suoi standard abituali, permettendo ai padroni di casa di gestire il match a proprio piacimento.

Dopo una prima fase di studio, la Jesina al 23’ passa a condurre: tutto nasce da un’inzuccata di Mistura che obbliga Marani a rifugiarsi in corner. Sul successivo tiro dalla bandierina, Jachetta inventa per Perri in cui colpo di testa manda il pallone in fondo al sacco per l’1-0. Due gli episodi da segnalare prima del riposo: al 33’ Minerva anticipa Renzi fuori area, e tre minuti più tardi, dopo il giallo a Giovannini, arriva anche il rosso al tecnico dei locali Strappini, espulso su segnalazione dell’assistente del direttore di gara.

Secondo segmento di gara e c’è ancora lavoro per Minerva che si trova di nuovo ad anticipare Renzi al minuto 63, poi al 68’ arriva il gol del raddoppio: azione che copia ed incolla quella dell’1-0, stavolta è Cameruccio a centrare dal fondo trovando di nuovo Perri pronto alla deviazione vincente di testa che vale la doppietta personale. Ultimo sussulto in pieno recupero, quando Minerva si oppone a Filipponi negando agli ospiti anche la rete della bandiera.

Il Tabellino:

JESINA – ATLETICO AZZURRA COLLI 2-0 (1-0 p.t.)

JESINA: Minerva, Tiriboco, Cameruccio, Garofoli, Lucarini, Mistura, Giovannini, Zagaglia, Perri (90’ Guerri), Jachetta (85’ Barchiesi), Nazzarelli (61’ Paolucci). All. Strappini

ATLETICO AZZURRA COLLI: Marani, Nervini (73’ Albanesi), Vallorani, Sosi, Filipponi, Alfonsi, Cancrini (73’ Gagliardi), Santoni (61’ Giorgio), Filiaggi (70’ Ingredda), Renzi, Jachini. All. Amadio

ARBITRO: Gallo (BO)

ASSISTENTI: Marchei (AP), Bianchi (PU)

RETI: 23’ e 68’ Perri