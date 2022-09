Pari anche stavolta: Jesina ed Atletico Ascoli a reti inviolate

Ancora Jesina-Atletico Ascoli, come nella scorsa primavera nella finale play-off. E oggi come allora sempre equilibrio, stavolta senza reti e senza ovviamente l’appendice dei tempi supplementari che si rese necessaria a Castel di Lama. Ma un punto prezioso per entrambe, che rimarca inoltre le doti di due formazioni candidate ad un torneo di vertice e parallelamente il livello qualitativo di un torneo che non lascerà, nella lotta per le posizioni di testa, troppo spazio ad incertezze e discontinuità.

E’ l’Atletico Ascoli a mettere la propria etichetta sul primo tempo, che si caratterizza per la costante pericolosità di Minnozzi il quale va più volte vicino all’1-0. Prima al 10’ con una conclusione da posizione defilata che non inquadra lo specchio, poi al 20’ sugli sviluppi di un corner (palla sopra la traversa) e quindi alla mezz’ora dopo l’invito di Di Ruocco, con un pallonetto che viene salvato da Orlietti. La Jesina si accende poco prima del duplice fischio con Jachetta, che fa la barba al palo al 42’ e due minuti dopo calibra un sinistro che non inquadra per pochissimo lo specchio della porta.

Suda subito freddo la Jesina ad inizio ripresa, con Minnozzi che ruba palla e punta Minerva il quale però è bravo ad anticiparlo in uscita, risposta dei padroni di casa sull’asse Jacjetta-Monachesi, col diagonale di quest’ultimo fuori bersaglio. Proteste dei locali al 61’, quando un’entrata energica di Vechiarello su Giovannini fa gridare al rigore, ma per l’arbitro si può proseguire. Ultimo brivido il piazzato di Minnozzi al minuto 89, con la sfera che sorvola il montante. Finisce 0-0, un punto che soddisfa entrambe.

Il Tabellino:

JESINA – ATLETICO ASCOLI 0-0

JESINA: Minerva, Martedì, Cameruccio, Campana, Borgese, Orletti, Giovannini (72’ Fermani), Dolmetta, Iori, Jachetta (83’ Nazzarelli), Monachesi (72’ Trudo). All. Strappini

ATLETICO ASCOLI: Battistelli (58’ Ambanelli), Marucci, Casale, Lanza, Vechiarello, Felicetti (67’ Sabatini), Di Matteo, Esposito, Minnozzi, Di Ruocco (86’ Marini), Capponi (58’ Mataloni). All. Giandomenico

ARBITRO: Faye (BS)

ASSISTENTI: Bellagamba (MC) – Poentini (PU)