Stop della C, Iotti: «Speriamo di tornare in campo il prima possibile»

Lo stop della Serie C, con il rinvio della seconda giornata (originariamente in programma per questo weekend) al 2 febbraio e l’incertezza sulla ripresa del 15-16 gennaio, sta favorendo diverse riflessioni tra gli addetti ai lavori. In casa Ancona, il difensore Luca Iotti, ha esternato le sue sensazioni mantenendo comunque una certa razionalità: «Ognuno di noi spera che si possa tornare a giocare il prima possibile. Su quanto sta accadendo, a cominciare dal rinvio della seconda giornata al 2 febbraio, le idee possono essere tante ma la decisione spetta a chi occupa certe cariche. Dobbiamo attenerci, non possiamo fare altrimenti».

Per quanto riguarda la squadra, che ha chiuso il 2021 con trentadue punti all’attivo: «Far rendere un gruppo completamente nuovo non è certo facile. Il 2021, tuttavia, è già alle spalle e adesso ci aspettano nuove battaglie, nuovi obiettivi e nuove sensazioni. Da cosa ripartire? Da quella compattezza di gruppo e dall’umiltà che ci ha sempre contraddistinto. Questo è il nostro must, testa bassa e pedalare forte. Alla fine tireremo le somme».