Integration League, week-end conclusivo: al "Del Conero" la fase finale

Rush finale per l’Integration League, la manifestazione studiata con l’intento di rappresentare il calcio come modello di inclusione per comunità più accoglienti. Domenica 25 giugno alle 11,30, presso la sala polivalente della FIGC Marche in via Schiavoni), è in programma una conferenza stampa alla quale interverranno: Antonio Dell’Atti (Managing Director Project Scholl), Alice Fraccari e Giovanni Marchi (Referenti Progetto Lega Pro), Matteo Marani (Presidente Lega Pro), Roberta Nocelli (Amministratore delegato U.S.Ancona), Valentina Ranaldi (Rappresentante UNHCR), e Daniele Silvetti (Sindaco di Ancona). All’incontro, saranno presenti i giocatori delle squadre partecipanti che racconteranno la propria esperienza.

La conferenza stampa è stata indetta nel week-end in cui si giocheranno gli incontri decisivi per l'assegnazione del titolo, che avranno come location lo Stadio Del Conero. Nel pomeriggio di sabato si svolgeranno le semifinali mentre domenica si disputeranno la gara valevole per il terzo e quarto posto (fischio d’inizio alle 16.30) e la finalissima alle 20, a cui faranno seguito le premiazioni. Il club biancorosso ha scelto di aderire a questo progetto per promuovere i valori di inclusione e socialità che da sempre lo contraddistinguono dove lo sport è il miglior mezzo per abbattere quei muri invisibili di ideologie e preconcetti.

Per ciò che concerne la parte squisitamente agonistica, alla kermesse hanno preso parte otto squadre, suddivise in due gironi. Oltre all’Ancona, si sono iscritte due squadre della Reggiana e del Monopoli, il Cesena, la Virtus Francavilla ed il Potenza. A giocarsi un posto nella finalissima saranno Reggiana A e Cesena – che hanno concluso ai primi due posti la Pool A – e la Virtus Francavilla ed il Monopoli A, qualificate nel Girone B.