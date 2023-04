"Insieme per Senigallia", anche Roberto Mancini in campo al Bianchelli

Cresce l’attesa, ma crescono anche i nomi illustri che parteciperanno all’iniziativa “Insieme per Senigallia”. Sarà lo stadio “Bianchelli” ad ospitare questo match all’insegna della solidarietà, che vedrà di fronte la Nazionale Cantanti ed il “Charity Team Senigallia”, ed il cui incasso sarà devoluto alla popolazione della città e dei paesi circostanti colpiti dall’alluvione nella notte tra il 15 ed il 16 settembre 2022. Tra le conferme di partecipazione, c’è quella del commissario tecnico della Nazionale, il marchigiano doc Roberto Mancini, che nella squadra che difenderà i colori di Senigallia giocherà al fianco di alcuni suoi...ex colleghi come Fabio Galante e Ciro Ferrara, ma anche di personaggi del mondo dello spettacolo come DJ Ringo e della televisione, come il conduttore radio-televisivo Federico Quaranta e Nicolò De Deviitis (inviato della trasmissione “Le Iene”).

A breve dovrebbero essere annunciate anche le convocazioni della Nazionale Cantanti, che in oltre quaranta anni dalla sua fondazione ha già superato i cento milioni di euro devoluti in beneficienza in oltre 600 match giocati a sostegno di emergenze e progetti di solidarietà. Tra i nomi che dovrebbero scendere in campo al “Bianchelli” figura Enrico Ruggeri, ma dalla indiscrezioni filtrate dovrebbero essere della partita anche Gianni Morandi, Leo Gassman, Sangiovanni e Mister Rain. Ancona disponibili i biglietti, reperibili sul circuito VivaTicket, oppure presso la Libreria Mastai a Senigallia, in via Felice Cavallotti 15, dal martedì al sabato (9-12.30) e nella giornate di lunedì, mercoledì e venerdì anche dalle 17 alle 19.