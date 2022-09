Ilario Lorenzini, orgoglio e cuore: pari in rimonta contro l'Urbania

L’Ilario Lorenzini mette sul campo l’orgoglio e quel cuore che continua a battere forte, all’unisono con quelli di coloro i quali sono rimasti duramente colpiti dalla tragedia dell’alluvione. Dopo il rinvio dell’ultimo turno, la squadra di Spuri torna sul rettangolo di gioco, in uno stadio dove campeggia uno striscione che rimarca la vicinanza ai cittadini di Barbara ed a tutte le popolazioni che stanno ancora fronteggiando l’emergenza. Alla fine, il “Comunale” sancisce l’1-1, giusto premio ai gialloblu per aver interpretato alla perfezione il match, incassando il gol dello svantaggio in un inizio gara in cui si erano fatti preferire sotto il profilo della manovra, e reagendo fino a trovare il pareggio, per poi sfiorare – in inferiorità numerica – il gol della vittoria.

Parte infatti meglio l’Ilario Lorenzini, minacciosa in più di una circostanza dalle parte di Ducci, ma sono gli ospiti a trovare la rete del vantaggio: al 17’ Paradisi imbecca perfettamente Pagliardini che a tu per tu con Minardi mette nel sacco il pallone dell’1-0. L’undici di Spuri non si abbatte, continua a premere e si vede negare il pari da un prodigioso Ducci, il quale risponde ad una conclusione dalla lunga distanza di Brunori intercettando un pallone destinato sotto l’incrocio dei pali. L’ultimo brivido prima del riposo arriva con una caduta in area di Barchiesi: intervento da penalty, decretato ma poi negato per una precedente posizione di off-side.

Il tema tattico non cambia dopo l’intervallo: l’Ilario Lorenzini preme, colpisce la parte superiore della traversa con un velenoso traversone di Fronzi e poi il palo con il diagonale di Rossini. Il gol, maturo, arriva dagli undici metri: contatto in area Renghi-Sabbatini, sanzionato con la massima punizione trasformata al 65’ da Cardinali, il quale cinque minuti più tardi raggiunge anzitempo gli spogliatoi per somma di ammonizioni. Il Barbara non alza il piede del gas, invoca un secondo rigore per un dubbio intervento di Ducci su Barchiesi, ma non trova ulteriori spunti utili per piazzare il ribaltone, con il triplice fischio che certifica l’1-1 finale.

Il Tabellino:

ILARIO LORENZINI – URBANIA 1-1 (0-1 p.t.)

ILARIO LORENZINI BARBARA: Minardi, Conti, Gregorini, Fronzi (75′ Sebastianelli), Zigrossi, Tamburini, Rossini (70′ Tiriboco), Cardinali, Barchesi, Brunori, Sabbatini (75′ Mancini). All. Spuri

URBANIA: Ducci, Rossi (87’ Giovanelli), Aluigi, Franca (73′ Serratore), Renghi, Temellini, Pagliardini (61′ Fraternali), Paradisi, Cantucci, Braccioni, Brisigotti. All. Omiccioli

ARBITRO: Francesco Buttafoco (San Benedetto del Tronto)

ASSISTENTI: Lorena Bejko (Jesi), Mattia Gasparri (PU)

RETI: 17′ Pagliardini, 65′ Cardinali su rig.