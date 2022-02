Barbara vincente e convincente, tris al Villa San Martino

E’ un Barbara vincente e convincente quello che inaugura nel miglior modo possibile il girone di ritorno. L’affermazione nel match con il Villa San Martino, annoverabile a pieno titolo nel lotto degli scontri diretti, assume ancora più valore considerando i risultati provenienti dagli altri campi, che consentono quindi alla squadra di mister Ciattaglia di assottigliare parecchio il divario dalla zona play-off.

Squadre in campo rimaneggiate, inizio soft con la prima mezz’ora che scorre via senza sussulti: si segnalano una bella conclusione di capitan Carboni che viene messa in angolo da Melchiorri e dalla parte opposta un diagonale di Di Carlo che non inquadra lo specchio della porta. Altri velleitari tentativi da registrare fino al gol che cambia l’inerzia del match: l’estremo difensore ospite frana su Sebastianelli in area, calcio di rigore assegnato che Marco Carboni trasforma al 40’ per l’1-0 con cui le squadre vanno al riposo.

Ripresa che vede il Villa San Martino cominciare premendo, ma esponendosi anche al contropiede dei padroni di casa che sfiorano il 2-0 con Palazzi (palla fuori di poco su imbeccata di Sabbatini) e con Cardinali che al termine di un’azione insistita non riesce a concludere. Al 58’ l’Ilario Lorenzini perviene al raddoppio: ripartenza veloce, filtrante di Carboni per il taglio di Sabbatini che mette dentro il pallone del doppio vantaggio. Il Villa accusa il colpo ed nel breve volgere di quattro minuti incassa anche la terza rete: triangolazione che porta Sebastianelli al tiro, respinta di Melchiorri e sul prosieguo dell’azione è capitan Carboni che mette in ghiaccio il risultato e timbra una meritata doppietta personale.

Il Tabellino:

ILARIO LORENZINI – VILLA SAN MARTINO 3-0 (1-0 p.t.)

ILARIO LORENZINI BARBARA: Minardi, Tamburini (76′ Di Sabato), Gregorini, Zingrossi, Cardinali, Guerra (87′ Aiudi), Capecci, Sebastianelli, Palazzi (89′ Lauritano), M. Carboni (73′ Tarsi), Sabbatini (68′ Abbruciati). All. Ciattaglia

VILLA SAN MARTINO: Melchiorri, Riceputi, Bonci, Virgili, Montanari, Postacchini, Russo (68′ Mazzoni), Balleroni (61′ Prodan), Ungureanu, Tartaglia (73′ Berti), Di Carlo (85′ Olari). All. Committante

ARBITRO: D’Ascanio (AN)

ASSISTENTI: Baldoni (AN), Giacomucci (PU)

RETI: 40′ M. Carboni su rig., 58′ Sabbatini, 62′ M. Carboni