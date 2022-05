Barbara-Vigor, atto secondo: Carboni griffa il definitivo 2-2

Finisce con la rete del pareggio del Barbara ed un complessivo 2-2 il match tra Ilario Lorenzini e Vigor Castelfidardo, cominciato lo scorso 7 maggio e non concluso per l’infortunio occorso all’arbitro (il signor Giorgiani della sezione di Pesaro), cosa che ha obbligato le squadre a...spezzare in due tronconi il match valevole per la ventinovesima giornata.

I padroni di casa sfruttano bene i secondi 45 minuti, andando a bersaglio al primo vero affondo: al quarto d’ora Rossini fugge sulla linea di fondo e mette al centro per Carboni, il quale di piatto manda il pallone ad insaccarsi alle spalle di Lombardi per il 2-2. Galvanizzato dalla rete del pareggio, il Barbara prova a doppiare il colpo ancora con Carboni, che direttamente da calcio di punizione scheggia la traversa. Ancona Ilario Lorenzini alla mezz’ora con Sabbatini che innesca Capecci, il quale però non inquadra lo specchio della porta.

Più Vigor nell’ultimo quarto d’ora: al 32’ è Mosca a colpire di testa, ma alza troppo la mira. I biancazzurri alzano ulteriormente il baricentro con l’innesto di Tonuzi, che conferisce maggiore vivacità alle manovre offensive degli ospiti. E’ però Rombini (autore di una doppietta nel primo tempo disputato dieci giorni fa) a far sudare freddo il pubblico del Comunale: al 38’ centra la traversa con un calcio di punizione dalla trequarti, ed al 43’ libera per la conclusione Tonuzi sul quale Minardi miracolosamente devia in angolo. L’ultimo assalto è del Barbara, al primo minuto di recupero: ci prova Rossini da posizione defilata, ma sul primo palo Lombardi risponde presente. Finisce 2-2 con i padroni di casa che agganciano a quota 46 il Marzocca ed avvicinano la zona play-off (distante tre lunghezze), mentre i fidardensi consolidano il terzo posto a tre incollature dai Portuali.

Il Tabellino (Secondo Tempo):

ILARIO LORENZINI – VIGOR CASTELFIDARDO 2-2 (1-2 p.t.)

ILARIO LORENZINI BARBARA: Minardi, Aiudi, Gregorini, Zigrossi, Cardinali, Guerra, Rossini, Sebastianelli, Capecci, M. Carboni, Sabbatini. All. Ciattaglia

VIGOR CASTELFIDARDO: Lombardi, Bandanera, Stacchiotti, Mosca, Marconi, L. Polzonetti, Gambacorta, Carini, Rombini, Terrè, Storani (35’ Tonuzi). All. Manisera

ARBITRO: Animento (MC)

ASSISTENTI: Baldisserri (PU), De Marino (PU)

RETE: 60’ M. Carboni (Primo tempo: 26’ Capecci, 37’ e 39’ Rombini)